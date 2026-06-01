Ластик, обръч и народна топка вместо телефони: Жени Живкова връща игрите от нашето детство

„Днес започва „Асамблеята“ на „Камбаните“ с детски концерт, в който ще участват училища по култура и детски музикални и танцови школи, а след това ще има освещаване на камбана на Светия синод, която е дарена през 2019 г., но най-тържествената част ще бъде награждаването на 71 български младежи спортисти и техни връстници, които имат световни постижения и призове в сферата на науката и културата. Няма ограничения за възрастта, празникът е с вход свободен, нека заповядат всички възрасти.“

Това разказа за „България Днес“ Жени Живкова, първородната дъщеря на Людмила Живкова, която е организатор на възродената асамблея.

Някогашната министърка на културата на Народна република България прави първата международна асамблея „Знаме на мира“ на 16 август 1979 г. Под мотото „Единство, творчество, красота“, вдъхновено от учения руски философ и художник Николай Рьорих, в столицата тогава пристигат над 1000 деца от 76 държави.

Символ на детската асамблея става монументът „Камбаните“. Внушителният мемориален комплекс „Знаме на мира“, в чийто център се издига 37-метров бетонен пилон с 4 вертикални конструкции, ориентирани към посоките на света, има около себе си десетки камбани, донесени от детските делегации от различни кътчета на планетата. Всяка нация оставя своя звуков символ, а световният детски парламент заслужено получава и своя световен отзвук. И така, замислената като еднократно събитие асамблея се превръща в триенале (провежда се на всеки 3 г.). До 1989 г. се организират общо 4 асамблеи, в които участват близо 4000 деца от 138 държави. През 1987 г. ООН официално удостоява българската асамблея със званието „Вестител на мира“.

Инициативата на дъщерята на тогавашния държавен глава Тодор Живков обаче замира след 1989 г., а Международният парк на децата е изоставен и занемарен с години.

„Ще има и игри от нашето минало, които ще демонстрираме на децата с идеята те отново да се върнат към груповите забавления, да общуват помежду си и да се откъснат от екраните. Ще скачат на ластик, на въже, ще въртят обръч, ще играят народна топка... Всички познати игри от нашето детство ще присъстват“, ентусиазирано разказва Жени Живкова и си пожелава хубаво време на 1 юни.

„А деца от столичното училище „Индира Ганди“ ще покажат индийски национални костюми и техники за рисуване. Децата от класическата гимназия ще изпълнят църковнославянски песнопения, а към тях ще се присъедини и хор, и неголям състав, и от Синода“, подробна е Жени Живкова.

По нейни думи асамблеята, която тя възроди от 1999 г., е 12-а поред и вече има международен облик, защото: „Ще участват деца от няколко частни училища – англоамериканското, френското, руското частно и ливанското. Поканени са и малките потомци и на чужденците, които живеят в България“, казва Живкова.