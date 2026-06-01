Мариана Маринова, Биляна Йотовска и Биляниш вдъхновиха деца да посегнат към книгите

Докато телефоните все по-често заменят книгите в ръцете на децата, Мариана Маринова дава старт на нова кауза. Миналия четвъртък в столичното 22-ро СЕУ „Георги С. Раковски“ се проведе първото събитие от инициативата „Красив си, като четеш“, която среща ученици с популярни личности и ги насърчава да четат повече.

До Маринова застанаха фитнес моделът и писател Биляна Йотовска и любимата на младежите певица Биляниш. Трите дами говориха с четвъртокласници за мечтите, знанието и силата на книгите.

Повод за инициативата е Денят на славянската писменост и култура, който отбелязахме миналата седмица. Мариана Маринова обяви каузата в навечерието на празника:

„Признавам си, като тийнейджър не обръщах особено внимание на книгите. Подведох се по красивия външен вид, лъскавите списания и илюзията, че успехът идва единствено от визията“, написа тя в профила си.

Пред хлапетата Маринова разказа, че точно семейството ѝ е върнало към знанието и любовта към четенето.

„Четенето е път. Най-бързата обиколка на света и единствената истинска машина на времето.“

Дългокраката Биляна Йотовска от своя страна впечатли учениците с личните си истории за дисциплината, спорта и постоянството. Тя е майка на дъщеря на име Никол, в чийто клас къдрокосата дама е гостувала преди време и е говорила за спорта и здравето. Тогава съучениците на Никол задавали много въпроси и останали на срещата с Йотовска дори след нейния финал.

Най-голяма изненада на срещата с децата обаче бе признанието на певицата Биляниш, че като малка изобщо не е обичала да чете.

„И това не е срамно“, увери учениците изпълнителката, която днес владее перфектно три чужди езика.

По време на събитието учениците споделиха какви мечтаят да станат, когато пораснат, кои са любимите им книги и какво обичат да правят в свободното си време. Част от момчетата желаят да са футболисти, а момичетата мечтаят за медицина или изкуство.

„Не е нужно да избирате между едното или другото – можете да сте лекари от 9 до 5, а през нощта да бъдете рок звезди“, категорична е Биляниш пред малчуганите.

Няколко ученици прочетоха откъси от книгата „Топ мистериите на България“ на ютюбъра Слави Панайотов, която всяко дете получи с автограф от автора. Пловдивчанинът не успя да присъства на първата среща в училището, но е обещал да дойде следващия път.

Инициативата продължава с още гостувания в учебни заведения в София, в които ще се включат спортисти и други известни личности.