Звезди със скоби в столицата - Балъков, Джизъса и Блатечки сред „засечените“

И звездите стават жертва на „паяка“, след като не си плащат зоната за паркиране

Папараците на „България днес“ не пропускат да заловят звездните нарушители в крачка. Сред тях са легенди от най-различни поприща, които по улиците често не се отличават от останалите тарикати.

След тях са футболната легенда Красимир Балъков, ексфутболистът Благой Георгиев – Джизъса, актьорът Асен Блатечки, певецът Стефан Вълдобрев, чалга фурията Фики, баскетболният треньор Тити Папазов, Вежди Рашидов и писателят Иван Кулеков.

Общото между всички тях е, че по една или друга причина не са си платили за паркиране в столицата. После обаче им се налага да се бръкнат по-дълбоко, за да платят глоба — особено темпераментните „рогати“, ако трябва бързо да се изнесат от мястото. Други пък махат с ръка, признават си грешката и плащат.

 

