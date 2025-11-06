Гореща плеймейтка с изваяно тяло стана баскетболистка (СНИМКИ)

Една от най-горещите плеймейтки през годините се преориентира и стана успешна баскетболистка. Ива Няголова е капитан на новосформирания женски отбор на "Спортист" (Своге), който за първи път в своята история има тим и сред дамите от това лято.

"Чувствам се много щастлива. Пътувам до Своге за тренировки, много е хубаво да създаваме добър отбор с момичетата и да ставаме все по-добри", сподели пред "България Днес" еротичната моделка, която читателите на "България Днес" познават и като секси Снежанка на вестника.

Ива е секси и в спортен екип в залата

Ива живее и работи в столицата, но разстоянието от 35 км до града на шоколада в живописното Искърско дефиле не е проблем за мацката, която успява да съчетава ангажиментите. Няголова е офис мениджър в добре позната компания, а паралелно с това се грижи и за дъщеря си, която скоро става на 12 години.

Ива тренира баскетбол още от дете и се състезава на клубно ниво, като в спортната си кариера има и спечелени медали от различни турнири. За няколко години изоставя активния спорт, а сега се завръща отново в залата с огромно желание да се развива и да печели още трофеи. Отборът от Своге се състезава в Българска баскетболна лига, която бе създадена преди девет години и включва тимове с не чак толкова изявена професионална насоченост.

"Желанието ми е да се развивам в спорта отново, да разнообразя, да изляза от матрицата, да печелим с момичетата победи заедно", посочи още пред вестника Ива.

Изваяната си фигура моделката е направила със здраво спортуване от малка. Тренирала е тенис на корт и волейбол, но най-дълго и професионално се е занимавала с баскетбол - цели 11 години.

Няголова има изваяно тяло

Тя грабна голямата награда Playmate Replay в еротичния конкурс "Мис Плеймейт" преди осем години. След първото място този приз има най-голямо значение, тъй като именно нея публиката иска да вижда още много пъти на сцената.