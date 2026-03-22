10 неща, които не знаете за Мартин Елвиса

Мартин Николов – Елвиса е бизнесмен, покер играч и редовен участник във всевъзможни риалити предавания на телевизиите. Роден в София, израснал е в строго семейство на добри юристи. Баба му била учителка и постоянно го карала да заляга над учебниците, а като малък той самият бил „читанка”. Николов завършва международни отношения във Великобритания, а след това записва и право в Университета по национално и световно стопанство (УНСС) в София. Наричат го Елвиса, защото като по-млад прилича на рокендрол звездата. Стана известен покрай връзката си с фолк звездата Емануела, а след това и участието си в „Игри на волята” и „Ергенът” 4.

Не може да готви

Мартин Елвиса не може да готви. Това не е тайна, нито пък опит за скромност. Наскоро последовател в социалните мрежи попита бившият на Емануела „Защо не вземеш да се запишеш в „Черешката на тортата“? „Защото не мога да готвя и ще бъде несериозно да участвам в предаване, в което идеята е ти сам да приготвиш менюто си, а не някой друг да готви вместо теб. Това не е целта на формата и няма да е честно нито към зрителите, нито към останалите участници. Истината е, че са ме канили няколко пъти, но няма как да приема, когато знам, че не мога да покрия основното изискване - да застана зад печката и да се справя сам” – призна бизнесменът.

Издържал се е от покер

Възможно ли е човек да се издържа от покер? Абсолютно да. Това не е мит и не е нещо недостижимо, макар много хора да го възприемат като хазарт без реална перспектива. „Истината е, че познавам доста приятели, които се издържат изцяло от покер и си живеят прекрасно. За тях това е професия, а не просто игра. Разбира се, пътят дотам не е лесен. Покерът изисква сериозна дисциплина, постоянство, контрол над емоциите и умение да вземаш правилни решения дори под напрежение. Не става дума за бързи пари, а за дългосрочна стратегия, анализ и много труд. Който подхожда отговорно, може да превърне покера в стабилен източник на доходи” – признава риалити героят.

Смени котката с куче

Мартин Елвиса винаги е обичал животните и те са важна част от живота му. Дълги години негов верен домашен любимец е била котка, към която е силно привързан. Откакто живее с приятелката си Йоана, той е изпратил котката при едната си дъщеря, където тя получава също толкова грижа и внимание. Мартин е спокоен, че любимецът му е на сигурно и обичано място. Причината за командироването на писаната е, че в дома му вече

живее пудела на Йоана, който носи неговото име.

Има 2 висши образования

Мартин се гордее с образованието си и никога не е поставял под съмнение стойността му. На въпроса какво образование има и дали си е струвало, отговорът е категоричен. Той е завършил две висши образования – право и международни отношения. Според него образованието е най-важното нещо, което човек може да си даде, защото то изгражда основата за всичко останало в живота. Дори в момент, в който не работиш пряко по специалността си, знанията, начинът на мислене и дисциплината, които придобиваш, остават с теб завинаги. В този смисъл образованието винаги влиза в приложение, както е и при него днес.

От малък е хазартна личност

Мартин Елвиса никога не е крил, че хазартът е бил част от живота му. На въпроса защо рекламира хазарт, той отговаря открито и без заобиколки. Още като малък е играл белот и шах, по-късно е разцъквал Еврофутбол, играл е сварка и табла, а след това е открил покера. За него това е път, който не го е направил пропаднал или зависим, а напротив - научил го е на дисциплина и отговорност. Вярва, че всеки човек има глава на раменете си и сам носи отговорност за решенията си. Заради това и промотира хазарт. Да откаже да рекламира хазарт от „популистки“ подбуди, само за да избегне оплюване, според него би било меко казано лицемерно.

Няма братя и сестри

Мартин е единствено дете в семейството и признава, че родителите му са били доста строги. Макар да не го подкрепяли в началото в избора му на бизнес развитие, впоследствие застават зад всяко негово решение. Много е близък с родителите си и поне веднъж седмично задължително вечерят заедно навън. Майката и бащата не обичат светлината на прожекторите, за разлика от Мартин. Родителите му са хора със стабилни професии - майката Мариета е един от най-авторитетните нотариуси у нас, а бащата Петко Николов има завидна професионална кариера. Дълги години беше председател на Комисията за защита на конкуренцията (2003 - 2016), на Патентното ведомство и изпълнителен директор на Националната компания „Индустриални зони” (НКИЗ). В служебното правителство на Димитър Главчев зае поста министър на икономиката и индустрията и излезе оттам като един от най-компетентните във властта.

Родителите не харесват гаджетата му

Родителите му Мариета и Петко Николови не стъпват в заведенията, които са собственост на сина им. Двамата не одобряват чалга културата и не желаят да стъпват в подобен род ресторанти. По време на връзката на Мартин с Емануела родителите му спират да му говорят и да общуват с него за няколко години. Двамата са твърдо против фолк фурията и не я одобряват за снаха, но пък Елвиса дълго време беше луд по нея. Николови не харесват и настоящата приятелка Йоана, защото смятат, че е твърде малка за сина им, но я намират за по-приемлива пред Емануела.

Целият е в татуси на женски лица

Николов е целият в татуси на женски лица, защото смята жените за нещо прекрасно Носи му се репутацията на разбивач на женски сърца. Категоричен е обаче, че двете му дъщери - Мария-Никол и Каролин, майка им Гергана, както и собствената му майка Мариета са най-важните жени в живота му.

Тренира активно, но не пие химия

Мартин тренира редовно, но категорично не използва никаква химия. На въпроса какво го е вдъхновило да започне фитнес, той отговаря, че след „Игри на волята” е решил, че иска да поддържа форма и така е останало до ден днешен. Тренировките за него не са заради конкретни цели като мускулна маса или състезания, а просто за да се чувства добре физически и психически. Той акцентира, че не взима никакви добавки или стимуланти, вярвайки, че естественото усилие е достатъчно за здравословен резултат. За Мартин фитнесът е начин на живот, а не начин да впечатлява другите.

Иска да участва в още риалитита

Мартин Николов не крие, че би се включил в още телевизионни формати. След участието си в „Игри на волята” и „Ергенът”, той признава, че адреналинът, стратегията и динамиката на риалити предаванията много му допадат. Бизнесменът и покер играч смята, че подобни формати показват истинския характер на участниците и дават възможност на хората да ги опознаят извън публичния им образ. Елвиса споделя, че за него всяко риалити е ново предизвикателство – комбинация от психология, издръжливост и умение да четеш хората. Именно това го привлича най-силно. Ако получи интересна покана, Мартин с удоволствие би приел, защото вярва, че има още какво да покаже пред зрителите и не се страхува да излезе от зоната си на комфорт.