Шахин от "Кьосем" се разведе след 8 годишен брак https://hotarena.net/lubopitno/shahin-ot-kyosem-se-razvede-sled-8-godishen-brak HotArena.net

Известните турски актьори Еркан Колчак Кьостендил и Джансу Тосун официално сложиха край на брака си, пише Галерия. Двамата се разведоха по взаимно съгласие след само едно заседание на съда.

Двойката е искала да избегне медийният интерес към процеса, а Джансу не е имала никакви финансови претенции към вече бившия си мъж. Попечителството на единствения им син е предоставено на майката.

Раздялата е изненадваща за почитателите им, тъй като звездното семейство дълги години е определяно като едно то най-стабилните и храмоничните в турския шоубзнес. Двойката отказа да коментира публично причините за своята раздяла.