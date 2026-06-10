Шахин от "Кьосем" се разведе след 8 годишен брак

Известните турски актьори Еркан Колчак Кьостендил и Джансу Тосун официално сложиха край на брака си, пише Галерия. Двамата се разведоха по взаимно съгласие след само едно заседание на съда.
Двойката е искала да избегне медийният интерес към процеса, а Джансу не е имала никакви финансови претенции към вече бившия си мъж. Попечителството на единствения им син е предоставено на майката.
Раздялата е изненадваща за почитателите им, тъй като звездното семейство дълги години е определяно като едно то най-стабилните и храмоничните в турския шоубзнес. Двойката отказа да коментира публично причините за своята раздяла.