Андреа пак се съблече

Лятото отдавна е дошло или поне в Instagram профила на попфолк певицата Андреа, която сподели снимка от горещите страни, а кадърът е също толкова горещ, пише България Днес.

Екзотичният плаж показва две изкусителни фигури газещи в кристална вода c палаво настроение и нула задръжки. Позата е смела - усмивките самоуверени, а слънцето сякаш работи за ефекта.

Снимката събира лайкове със скоростта на морска вълна и напомня защо попфолк дивите обичат да провокират точно когато всички си мислят, че са видели всичко.