Андрей празнува 10 години брак

Телевизионният водещ и продуцент Андрей Арнаудов празнува 10 години любов с половинката си Емануела Толева, с която имат две деца – момче и момиче.

В понеделник той отбеляза повода в социалните мрежи с мило послание към жена си. Това е един от малкото случаи, в които водещия си позволява да е сантиментален.

„Запознахме се на 16 април, на 27 април се целунахме за първи път, а десет дни след това вече живеехме заедно! (Доста ексцентрична идея...) Но онази целувка броим за началото, от което ни делят точно десет години, Васко, Дара и хиляди спомени! Не обещавам, че ще бъда по-лесен човек, обещавам само, че ще бъда тук, докато мога, ако имаш нужда от мен! Обичам те!”, написа Андрей, публикувайки снимки от ценни моменти с Емануела.