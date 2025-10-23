Последни
Андрей Слабаков и Венци Мицов вдигат див скандал на Евгени Минчев и Ивка Бейбе

Острите и безкомпромисни Венци Мицов и Андрей Слабаков се изправят срещу провокативните лица на българския шоубизнес - Евгени Минчев и Ивка Бейбе!

Двете двойки влизат в див скандал на тема „Изпростяхме или се цивилизовахме за 25 години“. Това стана ясно от пост в Instagram, който обявява участието им на събитието „25 години Сблъсък: Последна кръв“.

Най-наежена в този спор се оказва инфлуенсърката Ивка Бейбе, на която очевидно й е писнало от постоянните нападки спрямо стойността на нейното онлайн творчество. „Хайде да видим“, заканва се тя в коментар под поста.

 

