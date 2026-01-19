Азис обидил Глория, не я поканил на концерта си

Грандиозен скандал назрява по върховете на фолкгилдията. Главни действащи лица в него са Азис и Глория. Този път обаче сърдитият не е Костинбродският славей, който преди Коледа се почувства засегнат, че колежката му ДесиСлава не му вдигнала телефона, а Кралицата на фолка, пише България Днес.

И причината се криела в това, че Азис я пренебрегнал при раздаването на поканите за големия си концерт в столичната Арена 8888 навръх Деня февруари.

Най-интересното е защо изпълнителят на „Хабиби" е забравил точно Гло, с която навремето изпълниха хита „Не сме безгрешни, но сме истински". „Иронията е, че това истинско „приятелство", изглежда, се е поразвалило, щом Гло остава без покана”, коментират хора от шоубизнеса.