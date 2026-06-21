Башар Рахал заведе бебето на море

Башар Рахал разтопи последователите си в социалните мрежи. Актьорът сподели кадър от морската си почивка, на който позира заедно с половинката си Любомира Башева и малкия им син Анди. Семейството изглежда щастливо и спокойно край брега, а снимката бързо събра много харесвания и коментари.



На фотоса Башар е застанал най-отпред и се щрака, широко усмихнат под яркото лятно слънце. До него е Любомира, която държи на ръце момченцето им. То изглежда много впечатлено от любимия си сладолед, докато родителите му се наслаждават на приятното време край морето.



Новината, че Рахал е станал баща отново на 51 години предизвика вълна от положителни реакции още миналата година. Негови колеги, приятели и почитатели не скриха радостта си и го засипаха с поздравления. Актьорът признава, че появата на Анди е променила живота му. Той неведнъж е споделял, че вече гледа на света по различен начин. Ако в по-младите си години е бил постоянно в движение, зает с работа, снимки, пътувания и професионални ангажименти, то сега най-ценните мигове за него са тези, прекарани със семейството.



Хора от близкото обкръжение на Башар твърдят, че е изключително отдаден баща и рядко се разделя със сина си. С удоволствие поема ежедневните грижи за детето – от разходките и игрите до приспиването вечер. Артистът е познат на широката публика с чувството си за хумор, бохемски дух и неспокоен нрав, но сега показва една по-зряла страна от характера си.



Наскоро Башар разказа, че телефонът му буквално е прегрял от поздравления по повод първия рожден ден на Анди през месец май. Сред най-развълнуваните били и двете му дъщери, които вече са пораснали и от години живеят в САЩ. Те изпратили специални пожелания за своя малък брат и с нетърпение следели всяка новина около него. По думите на актьора момичетата поддържали чудесни отношения и с мащехата си Любомира Башева.



Макар че между Башар и настоящата му жена има значителна възрастова разлика, това не представлява проблем за тях. Актрисата е на 29 години, но винаги е демонстрирала увереност в избора си и не обръща внимание на коментарите по темата.



Рахал признава, че късното бащинство го е променило по начин, който не е очаквал. „Изживявам всичко различно. Гледам го как расте, как се усмихва… Това ме кара да се чувствам по-жив от всякога!”, споделя актьорът. Той казва още, че когато дъщерите му били малки, кариерата му се намирала в особено динамичен период и често му се налагало да съчетава родителските задължения с многобройни професионални ангажименти. Днес обаче има желанието да попива всяка секунда от детството на сина си и да бъде до него във всички важни моменти. Башар е присъствал и на раждането на Анди – преживяване, което определя като едно от най-силните в живота си. Дори сам прерязал пъпната връв на бебето - момент, който никога няма да забрави.



Когато говори за бъдещето на наследника си, актьорът не поставя акцент върху славата или професионалните успехи. „Най-важното е да бъде добър човек!”, категоричен е той. Според Рахал истинските ценности са уважението към хората, честността и способността да обичаш. Това са и уроците, които иска да предаде на сина си и на двете си по-големи дъщери.



Житейският му опит също е изиграл важна роля за тази промяна в мирогледа. В миналото актьорът преминава през труден период в САЩ, където живее с бившата си съпруга. Тогава мечтата за пробив в Холивуд се оказва далеч по-трудна за осъществяване, отколкото изглежда в началото. Има моменти на колебания, липса на работа и несигурност. „Когато си далеч от дома и нямаш работа, започваш да се питаш дали си достатъчно добър, но това е част от професията. Тя ни прави по-чувствителни”, разказвал е артистът.



Преди връзката си с Любомира, Башар преживя любов с актрисата и водеща на „Ергенът: Любов в рая” Райна Караянева. Двамата бяха заедно няколко години и често попадаха под светлините на прожекторите и във фокуса на публичното внимание. След раздялата им Райна пое по своя път, намери любовта до д-р Стефан Церовски и роди дете от него.

Вместо по шумни партита и светски изяви, с днешна дата Башар предпочита да събира спомени със семейството си. Ако се съди по усмивките на морския кадър, който артистът сподели във фейсбук, това е избор, който го прави истински щастлив.