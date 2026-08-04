Петканов показва чалга индийка

Даниел Петканов, известен още като „Лудия репортер”, явно бързо е разлюбил бившата си моделка Глория Петкова. Новината за раздялата им дойде преди две седмици, а вече Дани се радва на компанията на други жени. Самият той качи клип в социалните мрежи, в който танцува в компанията на индийската риалити звезда Санскрути Салунке, пише Телеграф.

Изборът им на музика също е нетрадиционен, като нашенецът избра да й покаже най-популярния стил у нас - попфолка. Девойката изглежда повече от впечатлена в краткото видео, като и двамата демонстрираха приповдигнато настроение, а Петканов реши да й пусне песента на Галин „Как си, кажи“.

Санскрути Салунке е една от младите звезди на индийската телевизия. Родена е в Мумбай, завършила е клинична психология, но избира да се развива като модел и актриса. Популярност печели с участията си в риалити форматите Jau Bai Gavat и MTV Dark Scroll, а по-късно влиза и в Bigg Boss Marathi 6.

Освен c телевизионните си изяви Санскрути привлича внимание и с активното си присъствие в социалните мрежи, където има над 100 хиляди последователи.