Чикагото се връща в „Игри на волята”

Година след като за първи път блесна в риалитито „Игри на волята” и броени месеци след като го видяхме да готви в „Хелс Китчън”, Теодор Венков-Чикагото се завръща на екран, за да радва своите фенове от есента. Той ще блести във второ поредно издание на „Игрите”, съобщиха от Нова тв миналата сряда. Чикагото ще е един от участниците в предстоящия Сезон на звездите.



Сезонът на звездите ще обедини шампиони в риалитито, „гладиатори”, спечелили битки за класиране в предстоящото издание, както и любимци на зрителите, за които се очаква да вдигат рейтинга с ексцентрично поведение и забавни изцепки. Именно в тази категория се класира Чикагото, който миналата година блесна в сезон 7 на шоуто, а скоро ще го гледаме и в сезон 8. От септември той отново ще блести в Дуранкулак с 24-каратовата си усмивка.



Както „Уикенд” вече писа, в предстоящия сезон 8 ще бъдат включени нови участници, но ще има и Битка на звездите, в която ще се състезават двойки мъже и жени. Това гарантира, че за първи път със сигурност ще има и жена-победител в това предаване, което обаче не означава, че двата пола ще са равнопоставени в битките. Състезанията пак ще са тежки и трудни дори за най-силния мъж, а за жена ще бъде невъзможно да се справи сама, но това е тема от компетенциите на Комисията за защита от дискриминация. От Нова тв засега явно не се тревожат за подобни неща и за пореден път обещават това да е най-тежкият сезон до момента.



Оттам съобщиха всички имена на участниците в звездната битка. На първо място това са победителите от последните пет издания: Мирослав Великов (сезон 7), Мартин Кънев (сезон 6), Иван Рълев (сезон 5), Алекса Ерски (сезон 4) и Андрей Гридин (сезон 3), както и победителят от „Турнири на волята” Светлин Митев (сезон 6).



След тях списъкът продължава Филип Атанасов (сезон 4), Ваня Запрянова (сезон 2), Десислава Сапунджиева, Николета Кръстева, Радостина Радева, Симона Ръждавичка, Николай Начев-Дино и д-р Катрин Пекин от сезон 7, както и Георги Гешев, Калоян Цветанов, Раду Шуляк, Полина Пелипенко, Иванина Тодорова и Анджела Костадинова от сезон 6. От сезон 4 в шоуто влизат Елица Ерски и Александра Фейгин, а от сезон 5 – Цвети Станева.



