Гъмзата лепнал вирус в киното, докато гледал „Одисея”

Летен вирус тръшна Йордан Йончев-Гъмзата. Тромпетистът на Слави се оплака, че е болен, а най-неприятното е, че трябва да пази леглото в разгара на ваканционния сезон, когато всички се наслаждават на хубавото време и мислят за почивка. „В момента температурата ми е 38,9 градуса, а си лежа в леглото, завит с дебела завивка. През три часа трахизанче”, ожали се Гъмзата.



Работата е дебела, защото музикантът от „Ку-Ку бенд” е със силно запушен нос и си пъха в обонятелния орган напоени с билкова отвара фитилчета. Тежка кашлица мъчи Гъмзата, а по препоръка на личния си лекар той гълта по една шепа хапчета. По препоръка на лекарите той пази леглото вкъщи, които го предупредили да не се прави на герой, защото може да развие пневмония и да влезе в болница. Като послушен пациент, тромпетистът през няколко часа пъха електронен термометър в ръка и следи температурата си.



Само преди няколко дни Гъмзата беше прав и здрав и разчистваше двора на къщата си в Горна баня. Музикантът най-вероятно е пипнал коварния вирус на прожекцията на блокбъстъра „Одисея”. През уикенда той заведе жена си Юлияна Нейкова и синовете им Васил и Емил на прожекцията в пълен кино салон. „И ние да се цъкнем преди филма ,,Одисеяʼʼ! Да видим ,,хубавата Елена” наистина ли е хубава!”, похвали се тогава той. Не стана ясно дали е харесал Лупита Нионго в ролята на Елена, но пък в задушния салон пипнал болестта.



Високите температури обикновено водят до намаляване на имунитета в червата и съответно до заразявания с различни вируси или бактерии. Жегата е райска среда за ентеровируси, ротавируси и аденовируси, които засягат стомаха и дихателните пътища. От симптоми като кашлица, запушен нос и отпадналост се оплака и Гъмзата, без да е ясно от какво точно се е заразил. Все пак той запази доброто настроение, като се пошегува със себе си, че носът му заприличал на чушка. За да не прехвърли вируса и на семейството, Гъмзата се самоизолирал в отделна стая.