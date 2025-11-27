Баян става Виктор Крум

Даниел Върбанов, познат с ролята на Баян от сериала “Войната на буквите", става Виктор Крум в новата версия на “Хари Потър", пише Телеграф.

Засега той дава само гласа си на любимия на феновете герой в новата поредица аудиокниги, които излизат на английски. Става реч за мащабно представяне на всичките книги от поредицата за Хари Потър, което включва и впечатляващи звукови ефекти. Сред звездите, които сега си дават гласовете на героите от поредицата. са световни знаменитости като Хю Лори, Кийра Найтли, Матю Макфей, Джеймс Макавой и др.

Върбанов е направил своята част от записите още през февруари. Той сподели, че дори и не си е мечтал да бъде в тази роля.

„От петгодишен съм фен. Имам снимка със Станислав Яневски (б.а., които играе ролята в оригиналните филми) и тя стоеше в стаята ми. И да имаш някаква мечта, то трябва да вярваш, че е възможно, пък аз дори не предполагах, че това може да се случи. Учех в Англия магистратурата и получих имейл. Пратиха мейла на самото училище. През тях се свързаха с мен. И ме извикаха на кастинг. И в следващия момент ме избраха. Преди да видя имената на актьорите, които участваха, не си давах сметка колко е мащабно - това е абсолютно звезден състав. Чак сега си давам сметка колко е голямо", сподели Даниел.