БГ звездата Джорджи доведе американска сексбомба у нас

Българският риалити герой в САЩ Джорджи доведе съпругата си - американската тв звезда Дарси Силва, у нас. Георги Русев, както е истинското му име, за първи път е в България заедно с изгората си, с която развива силна любовна връзка с много скандали на малкия екран.

Още преди гостуването в България Дарси сподели, че е силно притеснена как ще се чувства в страната ни. Въпреки първоначалните тревоги Дарси изглежда щастлива и вероятно ще бъде разведена из красииви забележителности. В Америка нашенецът гради кариера като модел. Дефилирал е на ревюта на куп известни дизайнери. Джорджи и Дарси вдигнаха тайна сватба на 11 ноември 2023 година. 

