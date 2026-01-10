Биляна Йотовска и Сами Хосни със съвети как да се върнем във форма след празниците https://hotarena.net/lubopitno/bilyana-yotovska-i-sami-hosni-sas-saveti-kak-da-se-varnem-vav-forma-sled-praznicite HotArena.net

След празничните трапези, алкохола и нарушената рутина много хора посягат към драстични диети и изтощителни тренировки. Фитнес експертите Биляна Йотовска и Сами Хосни обаче са категорични – пътят към добрата форма не минава през лишения, а през устойчиви навици и разумен подход.

Калорийният капан

Според Биляна Йотовска преяждането по празниците е напълно нормално, но истинският проблем идва от комбинациите в чинията. „Смесването на мазнини с въглехидрати, плюс алкохол, създава калорийна бомба", обяснява тя. Решението не е глад, а движение – редовно и съобразено с натоварения ритъм на работещите хора. „Движението трябва да е част от ежедневието. Ходенето е полезно, но не го приемайте като тренировка, а като бонус", допълва Йотовска.

Алкохолът – невидимият саботьор

Темата за алкохола също не бива да се подценява. Йотовска напомня, че виното съдържа фруктоза – вид захар, която забавя резултатите. При повод тя препоръчва умерена консумация на твърд алкохол, комбиниран с лимон или грейпфрут. „Ликьорите и вермутите са най-лошият избор заради високото съдържание на захар", уточнява тя.

Малки стъпки, голям ефект

Сами Хосни предупреждава, че прекалената мотивация в началото на годината често води до грешки. „Рязкото спиране на храната и екстремните тренировки не са устойчиви. Промяната трябва да става постепенно", казва той. Според него едно-две преяждания не са фатални, ако след тях се върнем към балансиран режим.

Най-важният му съвет е да сменим фокуса си: „Не гонете резултат, а повторяемост. Когато изградите навици, резултатите идват сами."

В крайна сметка и двамата са единодушни – здравето не е краткосрочна цел, а инвестиция. Балансът и постоянството са ключът към форма, която се запазва не за месец, а за цял живот.