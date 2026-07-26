Бившата на Бачорски страдала от булимия

Емилия Лозанова, позната на широката публика като бившата половинка на бизнесмена и риалити герой Даниел Бачорски, разкри, че окончателно е прекратила приема на инжекции за отслабване, благодарение на които е успяла да свали цели 14 килограма. След спирането на медикаментите обаче стрелката на кантара отново е тръгнала нагоре и брюнетката вече е възстановила 2 кила.

Емилия казва, че голямата й цел в момента не е да разчита на медикаменти, а да успее да поддържа теглото си по естествен начин с балансирано хранене и повече движение. Това обаче се оказва далеч по-трудно, отколкото е предполагала.

Преди няколко месеца Лозанова разказа, че е стигнала до тегло от 46 килограма. Дълго време безуспешно се е опитвала да се втали, защото я мързяло да спортува и не обичала да спазва режими. Това я подтикнало да посегне към популярните препарати за отслабване – първо пробвала „Оземпик”, а после изкарала 2 месеца на така популярните пептиди за редуциране на теглото. Не й били изписани от лекар – купила си ги онлайн и сама си ги биела.

Сега обаче Емилия гледа доста критично на този период от живота си. Тя признава, че не иска повече да разчита на подобни средства, а предпочита да постигне баланс чрез здравословен режим. Реалността обаче е различна – натовареното ежедневие, честите излизания, купоните, редовният прием на алкохол сериозно затруднявали намеренията й. Бившата на Бачорски признава, че рядко намирала време да си приготвя домашна храна, а още по-малко да тренира редовно.

Най-тежката част от историята на Лозанова обаче е друга. В интервю за подкаста на Дениз Хайрула тя разказа, че още като тийнейджърка страдала от булимия. В онези години изпадала в тежки хранителни кризи – приемала огромни количества храна, след което повръщала. Впоследствие успяла да преодолее най-тежката фаза на заболяването, но проблемите с храненето така и не изчезнали напълно. През годините теглото й постоянно варирало. Малко преди да започне инжекциите, тя достигнала около 60 килограма и не се чувствала комфортно.

Вместо да предприеме класически подход чрез спорт и хранителен режим, решила да опита по-бързо решение. Емилия споделя, че първоначално използвала „Оземпик”, а след това преминала към пептиди за отслабване. Това решение определя като една от най-големите си грешки. В рамките на около два месеца апетитът й почти напълно изчезнал. Тя престанала да се храни нормално и излишните мазнини започнали да се топят с изключително бързи темпове. Така достигнала мечтаните 46 килограма, но цената се оказала твърде висока. В един момент организмът й дал сериозен сигнал, че не издържа. Емилия разказва, че почти колабирала и силно се уплашила за здравето си. Тогава решила незабавно да прекрати приема на всички препарати. Сега не само съжалява за прибързаното си решение, но и използва личната си история като предупреждение към всички дами, искащи бързи резултати. Лозанова е категорична, че не би препоръчала на никого да прибягва до такива медикаменти без лекарски контрол, колкото и примамливи да изглеждат обещанията за бързо отслабване.

След отказа от инжекциите организмът й постепенно започнал да възстановява нормалния си ритъм. Апетитът се върнал, а с него и част от свалените килограми. Засега каченото е само 2 килограма, но Емилия признава, че това я мотивира още повече да изгради по-здравословни навици, които да ѝ помогнат да задържи желаната фигура без крайности.

Освен с откровенията си за борбата с килограмите, Лозанова често попада в светските хроники и заради личния си живот. Тя има дъщеря Емели от връзката си с бизнесмена Даниел Бачорски. Раздялата между двамата предизвика сериозен интерес, след като стана ясно, че Бачорски е напуснал Емилия, докато тя е била бременна, и е започнал връзка с настоящата си съпруга Атанасия. Въпреки болезненото минало, днес отношенията между Лозанова и Даниел са доста по-спокойни. Двамата поддържат нормална комуникация заради дъщеря си и са успели да загърбят старите конфликти в името на детето.

Междувременно синеоката брюнетка намери щастието в нова връзка. От известно време тя има интимни отношения с бизнесмена Христо Ангелков – бившия съпруг на министърката на туризма от ГЕРБ Николина Ангелкова. Покрай новата си любов Емилия демонстрира и доста по-луксозен начин на живот. В социалните мрежи не липсват кадри от екзотични дестинации, скъпи ресторанти, дизайнерски покупки и впечатляващи подаръци, които често предизвикват коментари сред последователите й. Тя обаче твърди, че материалният комфорт не я е променил. С удоволствие се връщала на село при баба си и дядо си, където не се притеснявала да запретне ръкави и да помага в домакинството, дори в приготвянето на зимнината. Емилия затваряла буркани с домати и прекарвала време сред природата – неща, които я връщали към детството и й носели спокойствие.

С днешна дата бившата половинка на Бачорски изглежда решена да остави зад гърба си периода на крайностите. Твърди, че поддържането на добра форма за нея не е никак лесно, но вярва, че постепенно ще успее да намери баланса между здравословния начин на живот, динамичното ежедневие и желаната фигура.