Миро Дзвера закичи новата си с часовник за 60 000 евро

Миро Дзвера развърза кесията за новата си жена Нена Върбанова. Лихварят закичи булката си с легендарния часовник „Алдемар Пиже Роял Оук” (Audemars Piguet Royal Oak) - модел, смятан за една от най-големите икони в света на луксозните часовници, видя „Уикенд”. Разпознаваемият осмоъгълен безел, интегрираната метална гривна и двуцветното изпълнение от стомана и розово злато са отличителни елементи, превърнали Роял Оук в символ на престиж и висок социален статус.



Ако часовникът е оригинален, неговата стойност може да достигне между 40 000 и 60 000 евро, а при определени референции и отлично състояние цената на вторичния пазар е дори по-висока. Именно затова подобен модел рядко остава незабелязан и неизменно поражда интерес сред любителите на луксозните аксесоари.

„Роял Оук” е представен за първи път през 1972 г. и променя изцяло представите за спортен часовник от висок клас. Днес моделът е сред най-търсените в света, като за много от версиите има списъци с чакащи купувачи, а пазарната им стойност често надхвърля официалната цена. Подобен часовник е символ на изключителен финансов стандарт. Едва ли бижуто е реплика, но по-скоро е купено от популярния в криминалните кръгове Пепи Часовника - тарикат, който пласира откраднати по цял свят луксозни бижута и часовници на около една трета от редовната цена. Това означава, че Миро Дзвера се е охарчил с не повече от 20 000 евро.

„Пепи Часовника има много стабилна клиентела у нас - от него си купуват бижута и часовници фолк певци, дилъри, инфлуенсъри, дори съдии, прокурори и политици. Той пласира откраднати във Франция, Испания и Италия луксозни вещи от богати туристи. В последните години престъпни банди от мароканци и алжирци нападат заможни хора по улицата и им свалят часовниците, дори на Григор Димитров му задигнаха скъпия часовник от ръката в Барселона. Тези вещи се продават на черния пазар, а от около 2 години някои модели стигат и до България”, разясняват информатори от крими средите.

Припомняме, че Мирослав Соколов се ожени за Нена преди по-малко от месец. Тя набързо си смени фамилията и взе тази на мъжа си.