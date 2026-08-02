Бившият мъж на Гери-Никол отлетя за Гърция по потник и мускули

ММА боецът Даниел Илиев отпраши за Гърция по въздух. Облечен с къси зелени панталони и бял потник, здравенякът хвана полет за Атина, но лятната му почивка няма да е в гръцката столица.

В следващите дни той ще курортува на о. Миконос – любимо място на баровците от цял свят.



Преди няколко години животът на Дани висеше на косъм. Той претърпя тежък инцидент с АТВ, при който получи травма на главата и мозъчен кръвоизлив. Състоянието му предизвика огромна тревога сред близките му, но за щастие ММА боецът успя да се възстанови и днес пак е в отлична физическа форма.

Илиев неведнъж е попадал в светските хроники заради личния си живот. Някога той бе интимен с Гери-Никол, а после и с естетична докторица - Рима Соми.