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Бившият мъж на Гери-Никол отлетя за Гърция по потник и мускули

https://hotarena.net/lubopitno/bivshiyat-mazh-na-geri-nikol-otletya-za-garciya-po-potnik-i-muskuli HotArena.net
Румен Димитров
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Бившият мъж на Гери-Никол отлетя за Гърция по потник и мускули

Румен Димитров
140

ММА боецът Даниел Илиев отпраши за Гърция по въздух. Облечен с къси зелени панталони и бял потник, здравенякът хвана полет за Атина, но лятната му почивка няма да е в гръцката столица.

В следващите дни той ще курортува на о. Миконос – любимо място на баровците от цял свят.


Преди няколко години животът на Дани висеше на косъм. Той претърпя тежък инцидент с АТВ, при който получи травма на главата и мозъчен кръвоизлив. Състоянието му предизвика огромна тревога сред близките му, но за щастие ММА боецът успя да се възстанови и днес пак е в отлична физическа форма.
Илиев неведнъж е попадал в светските хроники заради личния си живот. Някога той бе интимен с Гери-Никол, а после и с естетична докторица - Рима Соми.

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