Фънки купонясва край морето с бивш министър

Журито на „Като две капки вода” и д-р Мирослав Ненков забавляват с лакърдиите и вицовете си мъжка компания в гръцка таверна



Димитър Ковачев - Фънки хич не обичаше морското курортуване, но това лято взе, че му хареса. Знаменитият рокаджия и промоутър отиде в Царево в средата на юли за юбилея на приятеля си и любим сътрапезник Коцето и забрави да се върне в София. Две седмици по-късно той все още е в бившия Мичурин и се радва на гостоприемните му плажове и заведения.



Журиращият като „Две капки вода” чешит спи в луксозната резиденция на Константин край плаж „Нестинарка”, но не прекарва цялото си време с фолк певеца. Понякога излиза и с други компании – предимно мъжки, съставени от ценители на увеселителните напитки. Самият Фънки е голям любител на изстудената водка и не пропуска повод да си достави удоволствие на небцето.

Онзи ден папараците спипаха басиста на „Ера” и „Черно фередже” да крачи напето из Царево с няколко авери на средна възраст. Тайфата се настани в един от популярните гръцки ресторанти в курорта и откара там няколко часа. Лакърдиите на Ковачев повдигаха настроението, но душа на компанията беше и д-р Мирослав Ненков. Бившият министър на здравеопазването е известен с чувството си за хумор и неизчерпаемия си запас от пиперливи вицове.