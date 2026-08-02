Папи Ханс се къпе в пари от години, научи „Уикенд”. 36-те хиляди евро, които трябваше да вземе, за да пее за празника за Варна, всъщност са капка в морето на неговото богатство. Константин Трендафилов, както е истинското име на музиканта, е милионер поне от 5 години.



Пеенето всъщност не е основната дейност, с която Папи Ханс печели милионите си. Много преди да започне да се занимава с музика, 36-годишната звезда прави кариера в рекламата и именно оттам са тлъстите му приходи. Още преди 7 години той основава собствена рекламна агенция, която започва да му носи милиони едва две години след регистрацията си, установи проучване на „Уикенд”. Към днешна дата музикантът печели огромни суми именно с реклама, а музиката за него е по-скоро любимо занимание и забавление. Тъй като обаче и там нещата му се получават добре, логично е да изисква високо заплащане. Затова и си е позволил да поиска 36 хиляди евро, за да пее във Варна на Голяма Богородица – 15 август, когато е празникът на града. Първоначално беше гласувано той да прибере именно тази сума, за да излезе пред варненци, а колежката му и бивше гадже Дара, която е родена и израснала в морския град и тази пролет стана световна звезда, печелейки „Евровизия”, да вземе 42 хиляди. Нейните пари обаче трябваше да се разделят с 6 танцьори. Те трябваше да вземат 7 бона, а световната звезда – 35, т.е. с 1000 по-малко от бившия поет и актуален бизнесмен Костантин Трендафилов.



Впоследствие Финансовата комисия към Общинския съвет във Варна отхвърли и двата разхода, но много хора продължиха да се питат по какви критерии хонорарът на Папи Ханс е по-висок от този на световно известната Дара. Единственият критерий всъщност е, че той трудно би се съгласил да пее срещу по-малки суми, защото за него участията не са жизнено важни.



Папи Ханс отдавна е задминал Дара по приходи. Каквото и да прибере тя, го дели с продуцентката си Саня Армутлиева, с авторите на песните си, на които плаща авторски права, с музиканти и танцьори. Коко Трендафилов от друга страна сам си пише песните, сам се продуцира и всичко, което печели, като се изключат дължимите данъци, влиза директно в неговия собствен джоб. В края на май той напълни дори най-голямата зала у нас – софийската „Арена”, продавайки цели 15 000 билета месеци преди концерта си. Това е постижение, с каквото преди него можеха да се похвалят единствено звезди като Лили Иванова и Слави Трифонов. Говори се, че само от този концерт Папи Ханс е спечелил близо милион в евро, а единствените му разходи са били за наема на залата, за озвучители, осветители и задължителната за такива събития охрана. За разлика от други звезди, които си правят труда да излизат пред публика с бенд, който свири на живо, с танцьори, беквокалисти и специална мултимедия, Папи Ханс си пусна музиката на запис и беше сам на сцената, което му е спестило огромни разходи за хонорари на професионалисти, с които иначе би работил. Това не е професионално, но феновете му не се оплакаха. Те дори бяха доволни, че любимецът им се е раздал сам на сцената, вместо да разчита на „патерици” от колеги, за каквито сметнаха професионалните музиканти, танцьори и беквокалисти.



В крайна сметка излиза, че 36-те хиляди евро, които щеше да вземе във Варна, не са кой знае какво за банковите сметки на родната звезда. Много музиканти дори не повярваха, че Папи Ханс ги е поискал. Те видяха дълбока конспирация и заговори за кражба на по-голямата част от парите, които според тях нямало да отида при артистите, а в джобовете на градската управа. Всъщност по информация на „Уикенд” точно този артист печели именно такива суми и, ако не ги вземе във Варна, ще ги спечели по други канали.



