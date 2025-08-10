Благо Джизъса става баща за пети път

Актуалната и засега последна любов на Благой Георгиев - Мария-Луиза, призна, че иска сватба и е готова да бъде майка. В инстаграм брюнетката отговори на недвусмисления въпрос: „Искаш ли да имаш деца на този етап?”, на който инфлуенсърката написа „Да”.

Предполагаемото бебе би било петото дете в живота на Джизъса. Най-големите му деца Йоана и Давид са от връзка та му с бившата гимнастичка Христина Витанова. От рускинята Есмер Омерова има син Елай, който не познава баща си. Златка Райкова му роди друг син - Благой-младши. Мария-Луиза разкрива още, че вече е срещнала сродната си душа в лицето на футболиста и двамата летят на крилете на щастието.

„Бих казала, че е случайност, но не вярвам в случайности", коментира запознанството им влюбената брюнетка. Почитателите на сексбомбата не пропускат да я попитат дали мрази факта, че Георгиев в бил само с красавици. „Аз не съм изпитвала чувството омраза, то е непонятно за мен. А този факт може само да ме радва", смята знойната хубавица.

Мария е над нещата и не се притеснява от миналото на Благо: „Вероятно търси жената, която ще го накара да спре да търси” – самозаблудата се наивната брюнетка, която разсъждава като останалите любови на Джизъса.

„Когато обичаш истински, приемаш миналото му, всичко, което носи със себе си в настоящето. Всички негови избори и решения. Приемаш го изцяло с всичките му сенки и светлини. Обичаш всяка част от него така, сякаш е част от теб. За първи път в живота си оставах настрана всичките си принципи, свързани с чуждото минало. Защото, когато е истинско, вече не държиш на правилата си, а на човека пред теб”, признава новата на Джизъса. Мария-Луиза споделя още, че е повече от щастлива с Благо.

„Той е публична личност и хората разбраха още от самото начало за връзката ни. Винаги съм вярвала, че най-истинското щастие живее в тишина. Не защото се срамуваш, а защото искаш да го запазиш чисто, далеч от чужди очи, енергии и очаквания. Не ме е страх от край, раздяла или изоставяне защото вярвам, че всичко идва с причина. А аз избирам да живея, не да се пазя. И го правя с любов”, разкрива душата си младата дизайнерка, която е лудо влюбена в бившия футболист и се надява, че ще го промени, но дали ще успее?

„Напоследък получавам много мнения за връзката си - осъдителни. Но аз съм напълно наясно с избора си. Просто не се страхувам. Влюбена съм и съм се отдала напълно. Без задръжки, без маски, без резервен план. Или ще бъде нещо истинско и дълготрайно, или ще бъде урок, който ще нося със себе си. Но каквото и да е, ще го изживея с цялото си сърце“, казва тя.

Миналият уикенд Благой и новата му половинка заминаха заедно за Гърция, където се настаниха в 5-звезден хотел в Халкидики. Футболистът и Мария-Луиза са били забелязани в компанията на легендарния бос на „Славия” Венци Стефанов.