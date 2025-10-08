Бленджини на парти с Баровеца

Последни
Джанлоренцо Бленджини разпуска в столична механа заедно с уважавания певец и музикант Илиян Михов – Баровеца, пише България Днес. Треньорът на волейболистите ни, които станаха световни вицешампиони на първенството във Филипините, е гостувал на заведението преди състезанието. Италианецът посещава механата в компанията на близки хора и така се запознава с Баровеца.

„Не съм пял специално за него, а за цялото заведение, но сподели, че му допадат изпълненията ми. Бленджини е от тези земни хора, които е лесно да харесаш“, разказа Михов.

Музикантът признава, че е щастлив от успеха на националния отбор по волейбол и дори се просълзявал при победите и посрещането на тима в България.  
 

