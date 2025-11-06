Последни
Богдана Карадочева: Можех да бъда звезда във Франция, но соцрежимът ме спря

Богдана Карадочева се срещна със Силви Вартан и изпя на ухо две песни, пише Ретро.

Любопитната случка между двете грандами на шансона се е разиграла преди дни във френското посолство в София, а за срещата разказва самата Kарадочева. "Говорихме си за много неща и й пях на ухо. Тя се зарадва", сподели Богдана и публикува снимка с френската си колежка. 

"Можеше навремето да бъда звезда във Франция, но оттук ме спряха. Режимът беше друг", съжалява Карадочева. Тя содели, че ще представи двете си нови песни на концерт с други нейни колеги на 19 ноември в клуб Joy Station в Студентски град. 

 

