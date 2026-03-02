Бони възпя сметките за ток

Попфолк певицата Бони отново показа, че освен силен глас има и страхотно чувство за хумор, пише България Днес.

Гласовитата хубавица разсмя мрежата с ироничен коментар за високите сметки за ток, които явно са я ударили след студените дни. Когато се опитваш да разбереш дали си Огън или Лед, ама накрая си просто изгоряла от сметките за ток. Емоцията е истинска, гласът – под въпрос!, пошегува се тя онлайн.

Изпълнителката на хита „Играй, момиче“ не пропусна да добави и още една закачка: Има неща, които никога не излизат от мода – песента ми и данъците!, написа Бони, предизвиквайки вълна от усмивки сред феновете. Явно дори високите разходи не могат да угасят настроението ѝ!