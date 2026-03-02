Марта Вачкова позира с плюшения Пънч

Актрисата Марта Вачкова се сдоби с най-търсената играчка в света – плюшената маймунка, помогнала на малкото изоставено макакче Пънч да оцелеле, пише Телеграф.

„Кафе, горещ шоколад, сладкиши.. Всичко е прекрасно“, пише обичаната от няколко поколения артистка под фото, споделено в официалната ѝ страница на Инстаграм. На кадъра тя позира със скъпия си подарък, прегръщайки го.

Историята, която се развива в зоопарка в Ичикава, Япония, трогна малки и големи, а общественият интерес към маймунката днес е огромен – хора от различни точки пътуват само и само да видят как Пънч се разхожда със своя „родител“.