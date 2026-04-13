Борис от „Капките” сгоди сестра си на сцената на шоуто

Румен Димитров
126

Борис Христов сгоди сестра си на сцената на шоуто за имитации „Като две капки вода”, в което е сред участниците. Това се случи в лайва, в който талантливият певец се представи като Томи Кеш с парчето му „Coffie for everybody!”.

След тази му изява, в последвалата рекламна пауза, Рафи Бохосян, който е режисьор на предаването, покани на сцената сестрата на Борис – Елена, и приятелят й Николай под претекст да се снимат. Нищо неподозиращата блондинка и любимият й застанаха пред публиката в залата, при което Рафи обясни, че образът, който Борис представил, бил специален за него. По-специален е обаче за Елена, предположи Рафи и даде думата на приятеля й Николай. Той вече стискаше в юмрук кутийката с пръстена, но така че Елена да не я види.

„Искаш ли да станеш моя жена?”, попита я той, при което тя избухна в смях и сълзи, а публиката в залата ги аплодираше бурно. Николай падна на колене. После й сложи пръстена. „Ама тя каза ли „да”?”, сети се да попита Рафи. Елена извика на микрофона: „Да, да!”, и се хвърли на врата на Николай.

След дълги целувки и прегръдки, влюбените приеха поздравления от развълнувания Борис, Рафи и водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро. „Освен че събираме хора, също и разделяме! Ако иска някой, да заповяда, сега е моментът!”, обяви Рачков, преди да честити на влюбените, с което разсмя всички.

 

 

