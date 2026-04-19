Бойко Кръстанов е женски татко

Бойко Кръстанов изживява един от най-щастливите периоди в живота си – той вече е горд баща на дъщеря. Макар че дълго време пазеше новината в тайна, актьорът най-сетне разкри, че първото му дете е момиче. Бебето се е появило на бял свят на 3 януари и днес вече е на три месеца, а щастливият татко не крие колко много се наслаждава на новата си роля.

Майката е Лидия Василева – актриса и бивша художествена гимнастичка, която е с 11 години по-млада от Бойко. Двамата се запознават покрай работата си и бързо откриват, че между тях има силна връзка. Отношенията им се развиват далеч от светлините на прожекторите. Днес Кръстанов и любимата му вече са семейство, обединено от най-важния човек – дъщеря им.

Бебето вече привлича внимание в социалните мрежи дори с малките детайли. Лидия даже прави първи стъпки към бъдещето на малката, като ѝ пуска записи от състезания по художествена гимнастика, може би с надеждата един ден да тръгне по нейния път.

Кръстанов винаги е бил дискретен, когато става дума за личния му живот. Той имаше връзка с колежката си Виттория Николова, с която се раздели трудно и дълго време не допускаше никоя до себе си. Срещата му с Лидия обаче се оказва повратна точка – тя не само печели сърцето му, но и му дава усещането за спокойствие и хармония, които дълго е търсил.

Двамата се запознават чрез общи приятели преди близо две години и още от първия им разговор между тях припламва искра, която трудно може да бъде скрита. Постепенно срещите им стават все по-чести. Въпреки че са част от артистичните среди и са свикнали с вниманието на публиката, те дълго време избират да не говорят за връзката си и да я пазят само за себе си. После обаче решават да направят малка крачка и потвърждават отношенията си с общ кадър от романтична ваканция в Италия. Снимката предизвиква вълна от одобрение и положителни коментари, а почитателите на актьора не крият радостта си, че го виждат истински щастлив.

Бойко неведнъж е споделял пред приятели, че връзката му с Лидия е изненадващо хармонична. „Нямаме скандали. Всичко върви перфектно!”, казва той като човек, който е минал през трудни емоционални периоди в миналото и добре знае цената на това, което има сега.

Днес актьорът изглежда по-уверен и щастлив от всякога. Освен че се радва на успешни професионални проекти, той е открил и най-важната си роля – тази на родител. Кръстанов неведнъж е говорил откровено за детството си, белязано от отсъствието на баща му, който напуска семейството, когато с брат му са още малки. Бойко е израснал само с майка си и от ранна възраст носи в себе си обещанието, че един ден ще бъде различен родител – не отсъстващ, а отдаден, грижовен и отговорен.