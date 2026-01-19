Брадърът Иван се щракна до големи бомби

Иван Мускулягата, който бе принудително изгонен заради агресия, релаксира в луксозен хотел край язовир „Батак". Диджеят не пропуска да се щракне от басейна в СПА зоната, а една от снимките му провокира особен интерес.

На нея брадърът си прави селфи до напращелите балкони на палава изкусителка. Може би нарочно той не хваща лицето й, събуждайки още повече любопитство у аудиторията, пише България Днес.

Феновете обаче вече подозират, че пищната мадама от кадъра е именно съквартирантката на Ванко от предаването - Ебру Казан.