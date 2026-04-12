Брадърът Виктор дебютира като актьор преди изборите

Виктор Ангелов от „Биг Брадър 2024” не е имал сериозна връзка в последната една година, научи „Уикенд” от първа ръка.

Бургаският красавец не може да намери време за любов, защото е затрупан от работа в сферите, в които се изявява. Той работи като фризьор, управител на ресторант и инфлуенсър, а освен това пише криминални романи и гони кариера в седмото изкуство. 

„Любовният ми живот направо си е кръгла нула. От време на време излизам с жени, но така и не стигаме до задълбочаване на отношенията”, сподели пред наш репортер риалити героят. И допълни, че след Великден зрителите ще могат да гледат по кината актьорския му дебют. Филмът „Вампирите от Норич” на продуцентите Зипо и Слаш ще се завърти премиерно на 17 април.

