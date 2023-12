Дизайнерът Едис Пала направи мини модна агенция със свои модели https://hotarena.net/lubopitno/dizainerat-edis-pala-napravi-mini-modna-agenciia-sas-svoi-modeli HotArena.net HotArena.net 24073

Едис Пала направи мини модна агенция със свои модели. Дизайнерът Едис Пала представи официално мачовците, които оттук нататък ще представят колекциите му.



Fashion Bros by Edis Pala е най-новия амбициозен проект на българския Филип Плейн, който междувременно е готов и с новата си колекция. След Game Madness и Frozen Passion, Kiss It Better се очертава като поредния мощен тласък българскага мода да излезе извън границите на България.