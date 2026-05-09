Андреа: Винаги има място за интриги Да оставим мистерия дали съм се вдъхновявала от Кубрат Пулев https://hotarena.net/laifstail/andrea-vinagi-ima-myasto-za-intrigi HotArena.net

- Андреа, поздравления за изложбата ви! Явно е, че отвътре ви идва да рисувате, защо сега решихте да покажете творбите си?

- Благодаря от сърце! Истината е, че рисувам от дете. Част от картините в тази изложба са създадени, когато бях едва на 15 години. Други са съвсем нови – от последните месеци. Дълго пазех тази част от себе си само за най-близките хора. Но дойде момент, в който почувствах, че изкуството не трябва да стои заключено. То трябва да диша, да вдъхновява и да докосва.

- Светските репортери завъртяха интрига, че нарочно сте я открили навръх рождения ден на Кубрат Пулев. Така ли е?

- (Усмихва се) В България винаги има място за малко интрига. Датата не беше избрана с такъв замисъл, но животът понякога прави интересни символични съвпадения. Аз вярвам, че нищо не е случайно.

- Но все пак някои видяха скрити послания?

- В България винаги обичаме да търсим скрити знаци и интриги. Истината е много по-проста и много по-човешка. Датата беше избрана от моя пиар и близък приятел Атанас Лазаров, защото още преди седмици той вече имаше закупени самолетни билети за чужбина и трябваше да съобразим цялата организация и с неговия график. Така че не, няма никакъв скрит сценарий. Напротив – искам специално да му благодаря, че е до мен в един много важен момент от живота ми. Той е човек с огромно сърце, невероятен професионалист и приятел, който вложи душа, енергия и много любов в това събитие. Понякога зад красивите моменти стоят именно такива истински хора.

- Знаем, че боксът е кървав спорт, като усилия, а онази картина на боксьор с кървавочервени ръкавици, наистина ли Кубрат е първообразът?

- Нека оставим малко мистерия. Ще кажа само, че всяка силна жена има в живота си хора, които я учат какво означават дисциплина, характер и битка. Тази картина е именно за духа на боеца.

- Има ли картина, с която е свързано някакво необичайно преживяване?

- Да… Една от картините нарисувах буквално часове преди полет, който в крайна сметка беше отменен. Тогава преминавах през много емоционален период – между гмуркания в Египет, семейни тревоги около здравето на баща ми и много житейски решения. Именно тази картина носи цялата енергия и тези емоции.

- На откриването цитирахте Карл Юнг, че когато се изгуби вдъхновението, душата гладува не за успех, а за смисъл. Как при вас дойде този повратен момент?

- В един момент разбираш, че успехът сам по себе си не храни душата. Аплодисментите свършват, прожекторите изгасват… И оставаш сам със себе си. Именно тогава започнах отново да рисувам. Това беше моят разговор със самата мен.

- Т.е. рисуването ви помага да намерите необходимия душевен баланс?

- Абсолютно. Докато рисувам, времето спира. Няма телефони, няма социални мрежи, няма очаквания. Има само цветове, тишина и истина.

- Обичате да рисувате пингвини, а те тази година нашумяха покрай постовете на американския президент, който ги прати доста на север. Какво са за вас пингвините като символ?

- Пингвините са любов, вярност и семейство. Те избират партньора си със сърцето и остават лоялни. В свят, който често е повърхностен, това е красиво напомняне.

- Наистина ли като дете сте се колебали между пеенето и рисуването?

- Да, абсолютно. Рисуването беше първата ми любов. Музиката ме намери малко по-късно… И ме отведе по света. Но явно първата любов винаги се връща.

- Знаем, че тази изложба е с благотворителна цел, какво е за вас да направите добро на непознат?

- Това е най-чистата форма на любов. Да помогнеш, без да очакваш нищо. Ако чрез моето изкуство дори едно дете се усмихне повече, значи всичко си е струвало.

- Вече 20 години сте сред най-забележимите звезди на сцената, но сякаш публиката освен талант и красота друго не вижда, при вас как е от другата страна на завесата?

- От другата страна има много самота, много дисциплина, много сълзи и много битки, които никой не вижда. Красотата е само опаковката. Истинската сила е характерът.

- Знаем, че обичате да се гмуркате в океана, какво ви дава този спорт? Имали ли сте срещи с плашещи животни?

- Гмуркането за мен е свобода. Под водата никой не те познава. Там няма его, няма статус, няма шум. Има само дъх и уважение към природата. Срещала съм акули, риби манта, огромни костенурки… И никога не съм се страхувала.

- Много се обсъждаше вашият романс с турския актьор Емре Озмен, наистина ли сте разделени и въобще как се поддържа връзка от разстояние?

- Личният живот е най-красив, когато остане личен. Ще кажа само, че когато има истински чувства, разстоянието не е проблем… Проблем са липсата на време и липсата на искреност.

- Феновете ви винаги са гладни за още и още хитове, а при вас те са свързани и с впечатляващи клипове, какво готвите за близкото бъдеще?

- Обичам да изненадвам. Феновете трябва да очакват още нова музика. Международни проекти. Много силен визуален проект и нещо, което никой не очаква от мен.

- Какво по-точно?

- Ще разберете!

- Как се определяте в живота – като песимист или оптимист?

- Аз съм реалист с огромно сърце.

- Какво бихте пожелали на читателите на „Телеграф“?

- Да не се страхуват да започнат отначало. Да обичат. Да пътуват. Да творят. И никога да не позволяват на света да им каже кои са.

Това е тя:

Андреа е родена като Теодора Андреева, на 23 януари, зодия Водолей

Завършва Първа частна английска гимназия в столицата, учи и немски език към „Гьоте институт“

Прочува се в попфолка, първият й хит е „Като непознат“, следват „Хладна нежност“, „Мен си търсил“, „Моята порода“, „Блясък на кристали“, „Хайде, опа“, „Неблагодарен“, „Строго забранено“ и десетки други

С боксьора Кубрат Пулев бяха най-обсъжданата светска двойка

След раздялата със спортиста Андреа и турският актьор Емре Озмен имаха роман, засега не е ясно дали са се разделили

Навръх 4 май, рождения ден на Кубрат Пулев, Андреа откри първата си изложба в центъра на София с картини, рисувани от нея през последните 15 години