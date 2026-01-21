Емели Санде скъса с българката

Емели Санде обяви, че се е разделила с годеницата си Йоана Каремова, пише Телеграф.

38-годишната певица каза, че са скъсали две години след като отложиха сватбата си. „За съжаление решихме да се разделим през лятото. И двете много държим една на друга, но трябваше да съсредоточим времето и енергията си върху музикалните си кариери", каза Емели пред The Sun.

Изпълнителката обяви, че се е сгодила за класическата пианистка през септември 2022 г. Това се случи шест месеца след като Емели разкри, че е част от ЛГБТ общността и е в еднополова връзка с Йоана.