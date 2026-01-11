Ето го зетят на Башар Рахал (СНИМКИ)

Луиза Григорова разкри пикантна клюка за колегата си Башар Рахал. За разлика от обикновено, този път не става въпрос за нова жена на актьора, а за гаджето на малката му дъщеря Инди. Оказва се, че я е залюбил младият кандидат-актьор Матю Горанов. Тв зрителите го гледаха миналата пролет в сериала „Майките” по Нова тв, въпреки че все още е първокурсник в НАТФИЗ.

„Много сме и сме шумни, има детски сълзи в чинията с паста, но сме чудесна компания и пишем в книгата със спомените” – това написа Луиза Григорова в коментар към снимка от ресторант, която преди няколко дни пусна в социалните мрежи. Освен актрисата, в кадър попада мъжът й Мартин Макариев, двете деца в семейството им, Башар, жена му Любомира, дъщеря му Инди и „гвоздеят в програмата” – Матю Горанов. Младежът е седнал до момичето и очевидно е с нея. Явно това е гаджето на малката дъщеря на Рахал. Той няма други допирни точки с тази компания – нито работи със споменатите артисти, нито им е роднина, а явно тук събирането е по роднинска и колегиална линия. Единственото обяснени е, че е „зет” на Башар.

Дъщеря му Индия е израснала в САЩ, където е родена и остава да живее след развода на родителите си и завръщането на баща си у нас. Явно обаче българската кръв говори в момичето и то през годините започна да прекарва все повече време в страната ни с татко си. Сега покрай Матю сигурно няма да иска да се завърне в Америка или пък ще тръгне натам единствено ако и гаджето е с нея.

Матю все още е прохождащ актьор, но миналата година блесна силно с роля в първия епизод на сериала „Майките” по едноименната книга на Теодора Димова. Неговият герой е Никола – син на любители на груповия секс, с които трудно намира общ език (в ролите – Юлиан Костов и Рая Пеева). След като сериалът беше излъчен по Нова тв, Матю кандидатства в специалност „Актьорско майсторство” в НАТФИЗ и го приеха. Сега е студент в първи курс. Заедно с него учи и друга звезда от същия епизод на „Майките” – „трейтърката” Мирела Илиева. Тя имаше по-малка роля в продукцията, но пък отбеляза силно присъствие на червения килим на премиерата заедно с гаджето си Юлиан Костов. Двамата с Матю са в един и същи клас в Академията.