Владо Карамазов признал първо на брат си, че е гей

Братът на Владо Карамазов – Иван Александров, е известен шеф готвач в Лондон. Двамата имат различни фамилии, защото актьорът и водещ от години използва артистичен псевдоним. Батко му живее и работи в Лондон, където развива сладкарския си бизнес. Там се е установил със семейството си и развива успешно кариерата си.

Карамазов е споделял, че много се гордее с батко си и успехите му. Братята имат много силна връзка. Именно на него Владо за пръв път споделил, че е гей. От своя страна, Иван също се възхищава на по-малкия си брат. Напоследък водещия на „Трейтърс: Игра на предатели” се е посветил повече на фотографията, а не толкова на сцената, макар че постиженията му като артист са безспорни. Владо обожава да пътува по света и у нас, за да заснема красиви кадри, които после събира в изложби.