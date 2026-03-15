Меди пя и плака на концерта си в „Арена София”

Меди пя и плака на първия си самостоятелен концерт в „Арена София” на 8 март. За подобен триумф 31-годишният Мехмед Гогов от Сандански чака над 10 години.

A като тийнейджър най-смелите му мечти били да се занимава с български фолклор и да е добър в свиренето на тамбура. Чак по-късно Меди искал да се изявява и в поп жанра. Затова той се явил на кастингите на музикалното състезание „Х-фактор” с голямото желание да стигне поне до финал. Нито една от тези мечти не се сбъдна, за да стигне Меди до самостоятелен концерт в зала „Арена 8888”, хиляди да пеят песните му, на първия ред да го аплодират топ имената в бранша – Азис, Галена и Преслава, а дни по-рано, само за 24 часа, да бъдат изкупени всички тениски с откъси от негови хитове.

„Извинявам се! Извинявам се наистина!”, каза 31-годишният певец, когато емоциите му на концерта надделяха и прекъсна свое изпълнение. Той се обърна с гръб към публиката, но се видя, че трие сълзите си. Когато пак погледна препълнената зала, в очите на талантливия циганин искряха сълзи. „Няма да забравя никога това! Не съм си го пожелавал и в най-смелите си мечти! Наистина благодаря ви от сърце!”. Тъкмо „благодаря” Меди повтаряше непрекъснато на концерта си, с който разплака и много от присъстващите. Добре, че изпълнителят на „Да си тук” предвидливо беше пуснал в продажба „Медалгин” и „кърпички за сълзи”, шегуваха се фенове.

Меди пя на живо през цялото време. Освен с глас, той впечатли и с уменията си да свири на пиано и на китара, при това на професионално ниво. Тъкмо като музикант певецът от Сандански, който свири и на тамбура, се виждал, когато бил тийнейджър. Меди не мечтаел да стане певец със самостоятелна кариера, даже докато учел в Националното училище за фолклорни изкуства в село Широка лъка. Родителите му настояли да учи там и най-вече баща му, който също пее. До преди това, музиката била повече хоби за младия ром заедно с футбола и джудото, които тренирал с брат си Саби, познат с няколко попфолк парчета. Любопитна подробност е, че те даже не слушали попфолк. Тийнейджърът Меди дори не разпознавал попфолк звездите и не знаел хитовете им. Той слушал американските рапъри Фифти Цент, Еминем и DMX. Даже бил фен на Мишо Шамара, макар че на няколко пъти баща му се карал и му взимал дисковете.

„Правех малко повече бели като малък и баща ми... с една дума реши да ме прати в гората”, споделял е Меди с чувство за хумор. Той визира това, че в родопското село Широка лъка няма толкова изкушения, както в градовете. И да искаш да купонясваш, нямало къде. Освен в общежитията, разбира се, но винаги трябвало да е в рамките на разумното, защото от училището държали на дисциплината. Така че на Меди и съучениците му не им оставало друго, освен да се съсредоточат върху музикалното си развитие. По това време талантът от Сандански наблягал на инструментите. Свирел на китара, но най-вече на тамбура. Той бил тъкмо в специалност „Тамбура”, макар че за съществуването на инструмента научил чак в Широка лъка. Именно в родопското село заобичал български фолклор и тамбурата. Той свирел по 15 часа на ден и си представял бъдещето именно така. След като се дипломирал, бил приет в музикалната академия в Пловдив. Вече пеел предимно парчета на американски изпълнители и ходел по участия в пиано барове.

През 2013 г., когато е на 19 г., певецът се включи в музикалното състезание „Х Фактор” по Нова тв. Още на кастинга Меди впечатли журито – продуцентката Саня Армутлиева, Велизар Соколов–Заки от хитовия през 90-те дует „Авеню” и изпълнителите Мария Илиева и Любо Киров. Талантът на гласовития циганин беше оценен и от зрителите, но отпадна от надпреварата, въпреки, че на тренировъчния лагер изпълни прекрасно хита на Браян Адамс „Right here waiting”. Този втори сезон на шоуто беше спечелен от Жана Бергендорф, а пък Меди тогава изпаднал в емоционална дупка. Той съзнава, че ако беше спечелил „Х Фактор” или поне беше стигнал до финалите, както много искаше през 2013г., днес щеше да бъде известен като поп изпълнител. Затова е казвал: „Понякога провалът е писта за излитане.”

19-годишният Меди обаче все още не знаел това. „Това беше тежък момент... Исках да се откажа от музиката”, признавал е той за отпадането си от „шоуто. А Меди е чувал: „Не”, десетки пъти. „Не само се чува това „не”, то се вижда. Когато пееш, погледите на хората, езика на телата им казва: „Ти не ставаш!”, казвал е Меди. Усещал предубеденост заради етноса му. Това винаги го е озадачавало. „Хора, аз съм като вас! Правя това, което обичам. Аз съм добър човек”, възкликвал е рома по този повод. Предубедеността към него се изпарила чак, когато се прославил. Хората вече го гледали по друг начин, защото е „някой”. И това го натъжавало. „Аз никога не съм бил друг!”, казвал е Меди.

Той пеел по пиано барове в продължение на 5 години, преди да се осмели да мисли за собствени песни. През цялото време потискал това си желание. Изобщо не бил уверен в себе си. Той преодолява тази несигурност през март 2019 г. и си прави канал в Ю Тюб. Тогава само родителите му знаели за канала, както и брат му, който участва преди време в „Х Фактор”, и няколко приятели. Меди пуснал няколко любителски видеа, с които събрал 300-400 абоната. Затова и за него било голяма изненада, когато предизвика фурор с песента „Само да те питам”. Парчето е по текст на Анастасия Мвродиева, а музиката е на Меди и на Александър Асенов.

„Не знам какво се случи”, признавал е Меди, който преди да се прослави пял за 20, 30 и 50 лева хонорар, при това не за час, а за цяла вечер. „Само да те питам” звучала във всеки нощен клуб в страната, макар че нито гостите, нито колегите му знаели кой я изпълнява. Скоро това се променило и Меди тръгнал по участия и се събрал с подходящия екип. Големите успехи обаче вървят с големи страхове. По-уверен е на сцената и в себе си, но често старите съмнения надделяват, признавал е той. Тъкмо с тази искреност той печели симпатии. Меди е хвален и заради хитовете си, в чието създаване взима дейно участие. Убедил се е, че е най-важно да бъде себе си. И още - че не му трябва голяма продуцентска фирма. Иначе имал предложения, но избрал да се справя сам. „Ако правиш нещо, което е качествено, ще успееш!”, вярва певецът.

Възроди хит на Гергана, пя

със Софи Маринова и Галена

Меди възроди хита на Гергана от 2003 г. „Губя те бавно” на концерта си. Той я изпя по свой начин, като едновременно с това свиреше на китара, която включи в други свои изпълнения тази вечер.

Младият талант трогна публиката и със съвместната си изява с Галена и със Софи Маринова, която представи така: „Чест и привилегия, и щастие е, че живея във времето на Софи Маринова!”. Двамата изпяха и емблематичния хит на Софи „Стари рани”.

Силно емоционален момент беше и, когато Меди засвири на пиано и запя един от големите си хитове „Да си тук”. „Това е една песен по действителен случай, за една жена, която тогава не оцених”, каза преди това певецът. Той се представи и с фолклорна песен в дует с младата певица Селина. Двамата изпълниха „Девойко, мари хубава”, като на сцената се качи и хорът на училището в Широка лъка.