Радина и Пламен се женят

След две години щастие и любов Радина Кърджилова и Пламен Димов май скоро ще започнат да подготвят сватба. За това намекна бъдещият младоженец в коментар към снимка с любимата си, публикувана в социалните мрежи. „Предлагай, не чакай!”, съветват го фенове.

Съобщението за сериозните намерения на Пламен спрямо Радина беше направено в полушеговит тон, какъвто по принцип е стилът на актьора. Повод да се заговори за сватба, според неговите думи, е била друга сватба на звезди, само че от Холивуд – актрисата Зендая и колегата й Том Холанд. Тези дни стана ясно, че двамата тайно са се врекли във вечна любов един към друг и вече официално са семейство. Пламен пусна в мрежата своя снимка с Радина, към която отбеляза: „Зендая и Том били се оженили, вика...”. От това крайно лаконично изречение, съчетано с усмивката и погледа на Радина на снимката, стават ясни много неща. На първо място – двойката явно обсъжда сватба, макар и засега да е в шеговит тон. Пламен очевидно няма нищо против тези планове да се разчуят, след като им е дал гласност чрез публикации в социалните мрежи, което пък означава, че сериозно обмисля наистина да се ожени за своята половинка. Освен това Радина сигурно има желание любимият й да я заведе пред олтара и двамата да декларират връзката си пред закона. В противен случай едва ли щеше да му обяснява кой се е оженил, било то и в Холивуд.

Фенове на Кърджилова и Димов са във възторг от идеята за официален съюз. Хората дават съвети за бъдещата сватба. „Тайничко и без много шум!”, дава наставления един от последователите на актьора, пожелавайки здраве на влюбените. Друг съветва Димов да побърза с предложението, защото иначе рискува да му отмъкнат красивата Радина. Тя е една от най-харесваните жени на родната сцена, а и една от най-добрите ни актриси. Откакто се раздели с Деян Донков преди повече от две години, кариерата й процъфтява дори повече от преди. Успоредно с това с всеки ден като че ли става все по-секси и е ясно, че не й липсват кандидати. Само че актрисата е луда по Пламен и едва ли ще каже „Не”, ако той падне пред нея на коляно с пръстен в ръка.

Радина беше с бившия си мъж – Деян Донков, цели 13 години, през които му роди две деца. Въпреки това обаче двамата така и не стигнаха до брак. Не стана ясно дали тя не е искала да се обвързва официално, или това е било негово решение, но се говори, че причината май е била в него. Донков досега не е бил официално женен за никоя от половинките си. Най-близо до брак е бил с манекенката Кристина Милева, за която беше сгоден, но до сватба не се стигна. Радина винаги е твърдяла, че официалният брак за нея не е важен. През обаче лятото тя ще празнува 40-и рожден ден и явно вече има желание да се види в бяла рокля до човека, когото обича и който я кара да се усмихва широко. А този човек е Пламен Димов.

Самият Пламен, освен силните си роли в Народния театър, за една от които е номиниран за награда „Икар” тази година, в момента участва и в главна роля в сериала на Би Ти Ви „Вяра, надежда, любов”. Той прави силно впечатление на зрителите и занапред със сигурност занапред му предстоят много успехи. С малко късмет ще стигне популярността на красивата си половинка.