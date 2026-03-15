Милионерът Макс Баклаян от „Хелс Китчън”: Бях дебелак, който сам се мотивира да отслабне!

Макс Баклаян е финансов експерт, визионер и основател на компания за обмяна на валута и инвестиционно злато. Бизнесменът не беше известен до преди влизането си в „Хелс Китчън”, където се представя доста добре и не се лигави като Даниел Бачорски от предишния сезон на шоуто, който го играеше клоун и шут.

Макс е роден през 1982 г. в Пловдив, където завършва основното си образование. Още като дете проявява любопитство към света и желание да се развива. На едва 12 години напуска България, за да продължи образованието си в чужбина. През 1995 г. заминава за Италия, където учи във Венеция в арменски интернат. Две години по-късно се премества в друг престижен арменски интернат в Никозия, Кипър, където завършва средното си образование с отличен успех. Този международен опит още от ранна възраст оформя неговото мислене и му помага да изгради по-широк поглед върху света.

След гимназията Баклаян започва висшето си образование в Съединените щати, но по семейни причини се връща в България. Тук продължава обучението си в Американския университет в Благоевград, който завършва през 2008 г. с две специалности – „Счетоводство и финанси“ и „Политически науки“. Самият той се описва като „трудолюбив, креативен, целеустремен, справедлив и добронамерен човек“ – качества, които ясно се открояват и в професионалния му път.

Предприемаческият дух на Макс Баклаян се проявява още в ранните му години. Като дете той започва първата си работа – продава вестници рано сутрин още във втори клас. По-късно започва да чисти стъклата на автомобили на бензиностанция – услуга, която по онова време все още не се предлага от служителите там. Тези ранни преживявания го учат на дисциплина, трудолюбие и инициативност.

Сериозно влияние върху развитието му оказват и студентските бригади в Съединените щати. Именно там, на остров Нантъкет в щата Масачузетс, се сблъсква с различни стилове на управление и започва първия си малък бизнес. Според него тези години са изключително важни, защото му помагат да открие своите силни страни и да осъзнае, че е лидер по характер. Там се формира и желанието му да решава проблеми, да създава клиентска база и да работи с правилните хора.

През 2009 г. Макс Баклаян предприема решаваща стъпка в кариерата си - основава фирма за обменна валута, българското подразделение на естонската компания „Тавекс”, която се занимава с търговия на инвестиционно злато и други финансови продукти. В началото работят само двама души в екипа. С времето обаче компанията се разраства значително и се превръща в едно от най-успешните дружества в групата. Днес компанията има десетки служители и офиси в няколко града, а дейността й се разширява и в други държави от региона. Макс пък е милионер.

Баклаян определя себе си като „целеустремен, фокусиран, парен локомотив“. Той вярва, че успехът идва чрез постоянство и работа. В същото време се описва и като визионер - човек, който може да вижда тенденции и да предвижда какво ще бъде важно за клиентите в бъдеще. Според него истинската сила на един лидер е способността да съчетава идеи от различни области и да ги прилага по нов начин.

„Магията се крие, когато лидерът гледа далеч в бъдещето, „краде“ подходи от различни сфери и ги прилага със своя личен отпечатък“, споделя той. Същевременно вярва, че един добър лидер трябва да бъде и скромен – да приема, че не знае всичко и да бъде готов да се учи от хората около себе си. Важна част от философията му е и отношението към хората. Той се възхищава на личности, които имат смелостта да създават света, в който живеем, и обича да работи с хора, които са страстни в това, което правят. Баклаян вярва, че успехът е „временна и променлива константа“ и че човек никога не трябва да спира да се развива. Интересен е и неговият възглед за баланса между личния и професионалния живот. Според него балансът всъщност е илюзия. „Балансът е химера – приоритизирайте важните неща във важните етапи на живота си“, казва той. В различните моменти човек трябва да поставя различни цели и да насочва енергията си към тях.

За Макс Баклаян истинското богатство не се измерва само с пари. Най-важните неща за него са семейството и близките му хора. Той споделя, че трите неща, без които не може, са съпругата му и двете му деца. Именно семейството му дава мотивация да продължава напред и да се развива.

Освен работата си Баклаян отделя внимание и на здравето. Според него спортът е един от най-важните навици, които човек трябва да развива. Вярва, че физическата активност не само подобрява здравето, но и помага на човек да мисли по-ясно и да се справя по-добре със стреса. Преди години е тежал 50 кила повече и не крие, че е бил дебелак, който един ден се е мотивирал да отслабне и е успял да запази вталеното си тяло и до днес.

Голямо значение в живота му има и знанието. Той се стреми да чете редовно и да се информира чрез специализирана литература. Вярва, че човек трябва постоянно да поставя под съмнение знанията си и да бъде готов да ги променя, ако се появят по-добри аргументи.

Макс Баклаян обръща особено внимание и на финансовата грамотност. Според него хората трябва да се интересуват повече от начина, по който функционира финансовата система. Той смята, че в света настъпват сериозни промени и че разбирането на парите ще бъде изключително важно за бъдещето. Като предприемач и лидер той дава и ценни съвети на младите хора. Един от тях е да не се страхуват да мечтаят. „Ако някой ви каже, че това, за което говорите, е лудост, значи сте на прав път“, казва той. Според него светът е създаден не от най-умните хора, а от най-смелите - тези, които са имали куража да следват идеите си.

Важна част от философията на Баклаян е отношението към хората и екипа, с който работи. Той вярва, че успехът на една организация не зависи само от стратегията или финансовите резултати, а преди всичко от качествата на хората в нея. Според него най-добрите компании се изграждат от личности, които споделят сходни ценности – трудолюбие, почтеност и желание за развитие. Именно затова в процеса на подбор на служители той и неговият екип са изключително внимателни, защото вярват, че правилният човек може да промени бъдещето на една организация.

Най-ценният съвет, който Макс Баклаян е получил в кариерата си, е да не се страхува да се обгражда с хора, които са по-умни и по-способни от него. Според него именно това е ключът към силния екип и устойчивия успех. Когато различни хора с различни умения работят заедно, решенията стават по-добри, а организацията – по-конкурентоспособна.

В крайна сметка Баклаян вярва, че най-важното качество, което човек трябва да развива през целия си живот, е добротата. Според него успехът, парите и властта могат лесно да променят характера на човек, ако той не внимава. Затова неговият съвет към младите хора е прост, но изключително ценен: „Култивирайте добрия човек у вас, докато израствате.“