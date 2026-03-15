„Хелс Китчън” остава без жени, вкарват нови играчи

Румен Димитров
49

Кухнята на ада тази година се очертава мъжко царство. Макар зрителите да виждат много дами по телевизията, в риалитито на Нова тв, което се излъчва на запис, към днешна дата са останали да готвят само две. Това са Симона Спирова и Десислава Трифонова. Колежките им са отпаднали, но за сметка на това шеф Виктор Ангелов е вкарал още мъже, които да се борят за победа.

 

 

Тайната около развоя на събитията в „Хелс Китчън” падна преди дни, след като изтече информация от гостуване на готвачите в Банкя, което ще бъде излъчено чак след седмици. Стана ясно, че в ресторанта на „Хелс Китчън” вече почти не са останали жени. Техният червен отбор е попълнен от трима мъже, защото в противен случай няма как да е конкурентен на синия. От снимките, които „Уикенд” публикува, се вижда, че единствените дами, които все още се състезават под червения флаг, са Десислава Трифонова и Симона Спирова. Първата е дъщеря на добре познатите на любителите на риалитита Корнелия и Христо Трифонови, които през 2010г. се класираха на 5-о място в „Биг Брадър Фемили”. Днес тяхната наследница се бори за място под слънцето в Кухнята на ада. Още с влизането си там зрителите коментираха, че очакват да стигне напред в шоуто, защото й личи, че е дисциплинирана и умее да се справя със ситуации под високо напрежение. 

Симона Спирова, която също все още е в играта, се пробва и в предишен сезон на предаването, но опитът й беше неуспешен. Сега явно се справя по-добре, защото все още не е изхвърчала от редиците на отбора си. Понеже е останал без хора, се е наложило в него да се прехвърлят сини участници – мъже, така че червеният отбор вече е смесен. Наред с това има и нови състезатели, които явно шеф Ангелов е избрал с допълнителен кастинг сред резервите за сезона.

В Банкя готвачите са приготвяли храна в гювечета. Епизодът ще се излъчи по телевизията най-вероятно в края на месеца. В ресторанта на Нова тв все още готвят твърде много хора, за да могат да се правят прогнози за финала, а още по-малко – за победителя този сезон, който е осми поред в историята на предаването у нас. За 7-те предходни издания има само две победителки – Веселина Чилева от втория сезон и Валентина Вълкова от четвъртия. Зрителите смятат, че е време още една дама да грабне златото в кулинарното състезание, но съдейки по скоростта на отпадането им, шансовете за това не са големи.

