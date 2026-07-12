Фънки шитна беемвето, търси мерцедес

Димитър Ковачев-Фънки си продаде колата за извънградски пътувания. Журиращият „Като две капки вода” промоутър и рокаджия вече се оглежда за друга лимузина, с която да се придвижва от град на град.

„Омръзна ми да карам беемвето по сервизи и го шитнах. Сега си търся мерцедес, защото съм се убедил, че по-качествен автомобил няма. Из столицата пърпоря с малкия ми смарт, но не мога да ходя с него по концерти и участия в провинцията – не е подходящ за дълъг път”, сподели пред „Уикенд” басистът на „Черно фередже”. И допълни, че копнее за кратка ваканция край ждрелото на река Арда, но ще си я подари чак когато си купи новия мерджан.