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Йорданка Христова, Васко Кеца и куп звезди пеят в памет на Мишо Белчев

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Йорданка Христова, Васко Кеца и куп звезди пеят в памет на Мишо Белчев

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Куп знаменитости ще пеят на коцерта в памет на Михаил Белчев.

"Мишо много се готвеше за юбилейния си концерт, в който ще отбележи 80 години, говорехме как ще е облечен, какво ще пее. И не ми се иска концертът да е в памет на Мишо, а с духовното присъствие на Мишо", споделя Кристина Белчева.

Актрисата е благодарна на всички които ще дойдат и ще пеят в негова памет. За нея любовта към съпруга й е вечна и животът сякаш няма смисъл. Тя е благодарна и на хората, които изпращат любовта и подкрепата си, пише България Днес. 
 

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