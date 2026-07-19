Последни
Популярни
Горещи

Фънки си направи маникюр и педикюр за ЧРД на Коцето

https://hotarena.net/lubopitno/fanki-si-napravi-manikyur-i-pedikyur-za-chrd-na-koceto HotArena.net
Румен Димитров
77
Фънки си направи маникюр и педикюр за ЧРД на Коцето

Румен Димитров
77

Димитър Ковачев – Фънки ще е неотразим в Царево на 17 юли. Същия ден в морския курорт ще се състои юбилейното парти на фолк певеца Константин, на което е поканен и журиращият „Като две капки вода” промоутър и рокаджия.

„От години ходя на педикюр, а преди няколко дни отново посетих момичето, което се грижи за краката ми. Помолих я да ми направи и маникюр, защото искам да съм перфектен на купона на Коцето. Братлето ми става на 50 този петък и веселбата ще е голяма”, сподели чешитът пред „Уикенд”. И допълни, че не използва услугите на фризьор, а собственоръчно си бръсне главата.

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.