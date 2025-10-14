Фестивал Улпиа Сердика MMXXV– безплатен билет за пътуване във времето на антична Сердика отпреди 2 хилядолетия

Готови ли сте за телепортация във времето? На 17 и 18 октомври 2025 г. жителите и гостите на София ще могат да се върнат 2000 години назад с фестивала „Улпия Сердика MMXXV“. Събитието ще се проведе на 17 октомври (петък) в 140. СОУ „Иван Богоров“ в Обеля и на 18 октомври (събота) на археологическия обект „Западната порта на Сердика“, в близост до католическата катедрала „Свети Йосиф“ и метростанция „Сердика“.

За първи път в София ще се разгърне богата и впечатляваща програма, която ще ви пренесе в епохата на Принципата. Визуално фестивалът ще изглежда като заснемане на сцени от легендарните филми „Гладиатор“, „Бен-Хур“ и сериала „Рим“. Очакват ви вълнуващи демонстрации на антично въоръжение и бойни умения, спектакли с малко познати исторически сюжети, гладиаторски двубои и интерактивни ателиета по изкуства и занаяти от древността.

Не пропускайте и дегустациите на автентична антична кухня, настолните игри и спортните състезания, както и мистичните култови ритуали, които разкриват духовността на древните общества.

Битки на римски легиони срещу съюз на местните племена ще покажат епизоди от завладяването на Балканите от Римската империя. Предвидена е демонстрация на археологически находки от кости на животни от антична Тракия. Агримензори (земемери) от древния Рим ще извършат измервания и ритуал по очертаване границите на Сердика и освещаване на новото селище. С триумфален парад в контура на антична Сердика участниците ще напомнят на софиянци и гости на столицата за величествената история на града, оставила траен отпечатък в културното наследство.

Участие ще вземат 80 реенактори от България, Румъния, Италия, Великобритания, Малта и Испания, представящи някои от най-популярните и утвърдени исторически асоциации в Европа. Сред тях са например „законодателят“ на историческите възстановки и основен партньор в жанра „жива история“ на италианското културно министерство – „Групо Сторико Романо“ от Рим; най-голямата историческа група в Румъния – „Терра Дачика Етерна“ от Клуж-Напока, представяща даки, римляни и сармати във филми и фестивали в цял свят; „Първи Италийски легион“ – най-старата група в България с 20-годишна история, фокусирана върху пресъздаването на класическия римски легион, охраняващ Дунавския лимес.

Проектът „Фестивал Улпия Сердика“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2025, от Сдружение „Сердика Етерна“, в партньорство със Столична община – район „Средец“ и район „Връбница“.

