Свършено е! Давид печели "Биг брадър"

20-годишният Давид Бет - син на германец и българка, се превърна в абослютен любимец на феновете и според всички прогнози ще грабне голямата награда в "Биг брадър". От седмици мрежата прелива от коментари в негова подкрепа.

Публиката е категорична - той е най-позитивният, възпитан и добродушен участник в сезона, пише Ретро. 

Финалът на предаването е на 15 ноември, а наградата е 100 хиляди лева - сума, с която Давид мечтае да сбъдне своя мечта и да отвори пекарна, за която разказва от първия си ден в шоуто. 

