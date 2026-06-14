Филип Буков още е без гадже

Филип Буков отдавна е спряган за секссимвол на българските кино и театър, но вече от месеци стои без гадже и не може да си намери сериозна приятелка.

„Лятото идва, а аз все още съм ерген!”, коментира актьорът.

През последните няколко години той е имал две по-сериозни отношения, които обаче завършват с раздяла. Въпреки това, артистът не изглежда като човек, който е затворил напълно вратата към любовта. Той иска някой ден да създаде семейство и да има деца, просто още не е срещнал правилния за него човек. Твърди, че фокусът му е насочен основно към работата – театър, снимки и всички други професионални ангажименти, които рядко му оставят свободно време за романтика.