Филип Буков от 10 години е студент

Филип Буков е актьор с необикновен професионален път. С една леко комична, но впечатляваща упоритост той си проправя път към голямата сцена. Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури, но признава, че успехът му там е бил скромен. „Едва избутах, бях слаб ученик и нищо не помня от изученото”, коментирал е артистът.

След завършването на гимназията Филип се насочва към философията и посвещава 4 години на висшето си образование. Остава му само да се дипломира и да вземе последните си изпити. Междувременно обаче страстта му към актьорството надделява и той упорито кандидатства в НАТФИЗ няколко пъти. Третият се оказва успешен. Тогава Буков решава да остави философията и да се отдаде на театъра.

В Академията бъдещата звезда попада в класа на проф. Стефан Данаилов, но с това не свършват неговите образователни авантюри. Опитвал се е да учи лингвистика, за кратко е бил част от НСА, но официално е завършил само НАТФИЗ. „Това ми е сериозен недостатък. Започвам много неща и не ги довършвам”, признава артистът, който с усмивка отбелязва, че от цели 10 години е студент. Той вече е планирал нова стъпка: да поднови студентските си права и официално да завърши философското си образование – доказателство, че въпреки всичко, у него има любов към ученето, дори и по десет лета по-късно.

Докато учи в НАТФИЗ, Филип се издържа, работейки в склад, но мечтата му винаги е била голямата сцена и екранът. Преломният момент идва с хитовата поредица „Откраднат живот”, която го изстрелва на върха за отрицателно време. По време излъчването на сериала често има кастинги за студенти от НАТФИЗ за епизодични роли на пациенти или роднини на пациенти. Буков редовно ходи на тези кастинги, но никога не го избират. Състудентите му вече са участвали по няколко пъти в различни епизоди, а той остава разочарован.

Един ден, точно на 24 декември, преди Бъдни вечер, телефонът на Филип прозвънява и го канят за ролята на д-р Хаджихристев. Младият актьор първо мисли, че приятелите му се шегуват с него, ядосано затваря телефона, но отсреща упорито пак звънят. Накрая Буков решава да отиде на среща и подписва договор, въпреки че все още не вярва напълно в случващото се.

Звездата споделя, че е трудно да се правят пари в България само от актьорство. Ако работиш на щат в театъра, заплатите са близки до минималните. „Печели се добре, ако станеш достатъчно популярен, за да се занимаваш с инфлуенсърство и рекламираш всякакви щуротии”, признава Буков. И допълва, че на младите актьори често е заявявано: „Заплащането не е много, но ще те направим известен и ще печелиш от реклами”. Това прави в момента и той и си докарва доста солидни приходи.

Филип не съжалява, че се е реализирал в България. Осъзнава, че в чужбина колегите му печелят много повече, но и конкуренцията там е жестока. Шансът точно той да блесне и да се превърне в истинска звезда е значително по-малък, защото пазарът е огромен и залата на възможностите е претъпкана с таланти.

Що се отнася до личния живот, през последните 3 години Буков е имал две сериозни връзки – по-дългата е със студентката Ива, а по-кратката е с хубавица на име Яна Здравкова. И двете приключват неуспешно, но актьорът не се отказва съвсем от идеята за любов. Даже мисли за семейство и деца, защото вече е прехвърлил 30-те и това му е приоритет. Иска обаче да срещне правилната за него жена.

Красавецът признава, че винаги е бил ревнуван от приятелките си заради големия женски интерес към него, а допълнителен проблем често се явяват интимните сцени с негова колежки пред камерите или под светлините на прожекторите. Повечето му гаджета досега са били извън артистичните среди и не са проявявали разбиране. Буков се зарича следващата му сериозна тръпка да бъде или актриса като него, или поне да споделя хобитата му. Той е запален по екстремните спортове, но бившите му не проявявали интерес и към адреналина.

В момента актьорът е сам, макар че баба му вече да е поела мисията да му търси партньорка. Филип обаче предпочита да се съсредоточи върху работата си. С усмивка казва, че любовта ще появи, когато й дойде времето.