Последни
Популярни
Горещи

Филип Буков стана преподавател

https://hotarena.net/lubopitno/filip-bukov-stana-prepodavatel HotArena.net
HotArena.net
98
Филип Буков стана преподавател

HotArena.net
98

Филип Буков стана „преподавател" във Философския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, пише Галерия. Той има професионален афинитет към древната хуманитарна наука - завършил е Националната гимназия за древни езици и култури, а по-късно завърши семестриално философия в Алма матер.

“Non schol sed vit discimus", написа Буков в социалните мрежи. А латинската сентенция, която цитира, означава „Не за училището, за живота учим". По този начин той заяви, че ще открие годината за младите философи.

По-късно стана ясно, че ръководстовото му е гласувало доверие и огромна чест защото екранният д-р Хаджихристев от „Откраднат живот" е държал встъпителна реч пред студенти и преподаватели.

 

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.