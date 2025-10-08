Филип Буков стана „преподавател" във Философския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, пише Галерия. Той има професионален афинитет към древната хуманитарна наука - завършил е Националната гимназия за древни езици и култури, а по-късно завърши семестриално философия в Алма матер.

“Non schol sed vit discimus", написа Буков в социалните мрежи. А латинската сентенция, която цитира, означава „Не за училището, за живота учим". По този начин той заяви, че ще открие годината за младите философи.

По-късно стана ясно, че ръководстовото му е гласувало доверие и огромна чест защото екранният д-р Хаджихристев от „Откраднат живот" е държал встъпителна реч пред студенти и преподаватели.