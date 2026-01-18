Последни
Популярни
Горещи

Гаджето на Богданска бил дебеланко (ШОК снимки)

Мартин свалил 30 килограма само за година

https://hotarena.net/lubopitno/gadzheto-na-bogdanska-bil-debelanko-shok-snimki HotArena.net
Румен Димитров
231
Гаджето на Богданска бил дебеланко (ШОК снимки)

Румен Димитров
231

Мартин свалил 30 килограма само за година

Може ли да повярвате, че секси гаджето на Александра Богданска е бил дебел? Да, самият Мартин Светломиров призна, че допреди 5 години е тежал с 30 кг повече и е имал шкембе. Начинаещият певец дори онагледи със снимки как е изглеждал, видя „Уикенд”.

 

„Преди години свалих над 30 килограма... И оттогава разбрах, че промяната започва в главата, а не в залата!” – пише Мартин Кура, както е прякорът на надарения мачо.

До преди 7 години година мъжът до моделката е бил човек с наднормено тегло. По това време начинът му на живот е бил далеч от здравословния, нередовно хранене, липса на движение и постоянно напрежение. В края на 2019 г. Мартин ударил 122 килограма и решава, че трябва да спре да дебелее. Той постепенно променя хранителните си навици, започва да тренира редовно и да изгражда дисциплина - нещо, което признава, че му е липсвало преди. Резултатът е впечатляващ: за година той сваля около 30 килограма и напълно променя не само външния си вид, но и начина си на мислене.

Трансформацията започнала през 2020 г. и само за няколко месеца Мартин се превърнал в стройния господин, който е в момента. Той наблегнал на силовите тренировки, но със сигурност ги е съчетал с правилната храна. Богданска също е особено внимателна с порциите и е привърженичка на гладолечението. Тя практикуваше очистителни дни само на плодове и чай, последвано от захранване. В търсене на идеалния режим тя дори си направи популярен напоследък кръвен тест, който показва кои храни организмът възприема добре и кои не.

„Оказва се, че разграждам по-добре въглехидратите. А аз цял живот бягам от това да ям картофи, ориз и хляб. Сега без угризения мога да го правя”, признава успокоената вече хубавица.

За идеален корем Богданска си направи операция, но мъжът й засега се въздържа от подобна интервенция и залага на фитнеса и разходките сред природата. Много от последователите на Светломиров го поздравиха за признанията за дебелия му период и трансформацията, като така дава пример на младите момчета, че трябва да се движат и да спортуват, а не да ядат вредни храни и да дебелеят пред телевизора.

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.