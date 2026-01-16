Последни
Популярни
Горещи

Гавра с Цветанка Ризова взриви интернет

https://hotarena.net/lubopitno/gavra-s-cvetanka-rizova-vzrivi-internet HotArena.net
HotArena.net
847
Гавра с Цветанка Ризова взриви интернет

HotArena.net
847

В социалните медии се завъртя скандално видео, на което с усмивка Цветанка Ризова рекламира еротични играчки, пише Ретро. При внимателно вглеждане обаче става ясно, че видеото не е автентично.

За щастие социалните мрежи реагираха бързо и свалиха клипа. Това обаче не попречи на бурните реакции. Части от зрителите бяха искрено възмутени, че лицето на уважаван журналист е нагло използвано за фалшива реклама. Най-уязвими остават възрастните хора, които често възприемат подобни клипове като реални.

Случаят отново поставя сериозният въпрос за злоупотребата с ИИ, липсата на контрол и загуба на доверие в публичните личности. 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.