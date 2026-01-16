Гавра с Цветанка Ризова взриви интернет

В социалните медии се завъртя скандално видео, на което с усмивка Цветанка Ризова рекламира еротични играчки, пише Ретро. При внимателно вглеждане обаче става ясно, че видеото не е автентично.

За щастие социалните мрежи реагираха бързо и свалиха клипа. Това обаче не попречи на бурните реакции. Части от зрителите бяха искрено възмутени, че лицето на уважаван журналист е нагло използвано за фалшива реклама. Най-уязвими остават възрастните хора, които често възприемат подобни клипове като реални.

Случаят отново поставя сериозният въпрос за злоупотребата с ИИ, липсата на контрол и загуба на доверие в публичните личности.